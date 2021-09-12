Хэмилтон взвалил всю вину на Ферстаппена за столкновение на Гран-при Италии

После инцидента оба лидера чемпионата сошли

Фото: пресс-служба Формулы-1

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон ответил на вопросы о столкновении с Максом Ферстаппеном на Гран-при Италии, по итогам которого оба гонщика сошли. Слова семикратного чемпиона мира приводит Sky Sports:

Как вы себя чувствуете?

Немного жестковато. Честно говоря, побаливает шея, потому что все это приземлилось мне на голову. Но я буду в порядке.

Что случилось?

Я боролся изо всех сил, мне наконец-то удалось обогнать Ландо, я вышел в лидеры, поэтому команда позвала меня в боксы. Понятно, что пит-стоп получился медленным, мы потеряли пару секунд. Я вернулся на трассу, увидел проезжающего мимо Даниэля, а Макс приближался. Я постарался точно оставить ему место на внешней траектории – достаточно места, чтобы его хватило для болида. Я вошел в первый поворот и был впереди, как был впереди на входе во второй поворот, а потом болид соперника внезапно оказался надо мной.

Мог ли Макс отступить, как это сделали вы на первом круге?

Конечно. Абсолютно тот же самый сценарий – то же самое случилось в четвертом повороте, когда я атаковал по внешней траектории, я был в точно такой же позиции, но оставил место. И это гонки. Сегодня он просто не захотел уступать, когда он заходил во второй поворот, он знал, что случится, он знал, что ему придется прыгать через поребрик, но все равно сделал это. Мы поговорим со стюардами, а дальше будет видно.

Вы будете обсуждать случившееся с Максом?

Уверен, что мы поговорим, когда будем у стюардов.

Ферстаппен придерживает противоположной точки зрения, считая, что Хэмилтон оставил ему слишком мало места для обгона.

Напомним, победителем гонки в Монце сенсационно стал Даниэль Риккардо.