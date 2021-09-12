Пилоты McLaren сенсационно оформили победный дубль на Гран-при Италии

Лидеры чемпионата столкнули и обоюдно сошли

Фото: пресс-служба Формулы-1

Пилот McLaren Даниэль Риккардо стал победителем Гран-при Италии. Вторым финишировал его напарник по команде Ландо Норрис. Третью позицию занял Валттери Боттас из Mercedes.

На старте Риккрадо сразу же обошел Макса Ферстаппена, а затем удачно защищался от его атак. В середине гонки лидеры чемпионата Ферстаппен и Льюис Хэмилтон после пит-стопов сошлись в борьбе за позицию, которая закончилась обоюдным сходом.

После возобновления гонки лидером остался Риккардо, а на второе место поднялся Ландо Норрис. По итогу пилоты McLaren сумели оформить победный дубль. Третьим финишировал Серхио Перес, однако из-за пятисекундного штрафа он уступил позицию Боттасу.

Немного статистики: в предыдущий раз пилот Mclaren выигрывал гонку в 2012 году, а победного дубля у команды из Британии не было с 2010 года.

Результаты гонки:

Итоги и подробный отчет о гонке читайте позже на нашем сайте в отдельном материале.