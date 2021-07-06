Первый «Большой шлем» Ферстаппена, мод берсерка Переса, столкновение ветеранов Ф-1. Итоги Гран-при Австрии
Хорнер – о штрафах на Гран-при Австрии: «Нам не нужны аналоги футбольных нырков»
Руководитель Red Bull считает, что пилоты должны иметь возможность бороться
Кристиан Хорнер / Фото: formula1.com
Руководитель Red Bull Кристиан Хорнер заявил, что Серхио Перес и пилот McLaren Ландо Норрис не заслужили наказания на Гран-при Австрии.
Слова Хорнера приводит Motorsport:
Нам не нужны аналоги футбольных нырков. Думаю, этого следует избегать. Я понимаю, что вопрос невероятно сложный, и мы часто рассуждаем на эту тему, но есть ощущение, что инциденты можно было рассматривать как гоночные и не наказывать.
Борьба между Чеко и Ландо – это гонки. Когда пилот едет по внешней траектории, то рискует – особенно когда не находится впереди. Инциденты между Пересом и Леклером получились очень похожими.
Эти парни с детства рискуют и учатся таким вещам еще в картинге. Так что да, я считаю, что штрафы слишком жесткие. Данный подход немного противоречит принципу «дайте им гоняться», который продвигался в последние годы.
Напомним, что Гран-при Австралии не состоится в 2021 году.
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