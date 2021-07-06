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Хорнер – о штрафах на Гран-при Австрии: «Нам не нужны аналоги футбольных нырков»

Руководитель Red Bull считает, что пилоты должны иметь возможность бороться
Автоспорт Формула-1
11:44
Хорнер – о штрафах на Гран-при Австрии: «Нам не нужны аналоги футбольных нырков»
Кристиан Хорнер / Фото: formula1.com

Руководитель Red Bull Кристиан Хорнер заявил, что Серхио Перес и пилот McLaren Ландо Норрис не заслужили наказания на Гран-при Австрии.

Слова Хорнера приводит Motorsport:

Нам не нужны аналоги футбольных нырков. Думаю, этого следует избегать. Я понимаю, что вопрос невероятно сложный, и мы часто рассуждаем на эту тему, но есть ощущение, что инциденты можно было рассматривать как гоночные и не наказывать.

Борьба между Чеко и Ландо – это гонки. Когда пилот едет по внешней траектории, то рискует – особенно когда не находится впереди. Инциденты между Пересом и Леклером получились очень похожими.

Эти парни с детства рискуют и учатся таким вещам еще в картинге. Так что да, я считаю, что штрафы слишком жесткие. Данный подход немного противоречит принципу «дайте им гоняться», который продвигался в последние годы.

Напомним, что Гран-при Австралии не состоится в 2021 году.

Источник: sports.ru Олег Шумейко-младший
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Теги

Серхио Перес Ландо Норрис McLaren Red Bull

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