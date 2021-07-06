Хорнер – о штрафах на Гран-при Австрии: «Нам не нужны аналоги футбольных нырков»

Кристиан Хорнер / Фото: formula1.com

Руководитель Red Bull Кристиан Хорнер заявил, что Серхио Перес и пилот McLaren Ландо Норрис не заслужили наказания на Гран-при Австрии.



Слова Хорнера приводит Motorsport:

Борьба между Чеко и Ландо – это гонки. Когда пилот едет по внешней траектории, то рискует – особенно когда не находится впереди. Инциденты между Пересом и Леклером получились очень похожими.

Эти парни с детства рискуют и учатся таким вещам еще в картинге. Так что да, я считаю, что штрафы слишком жесткие. Данный подход немного противоречит принципу «дайте им гоняться», который продвигался в последние годы.