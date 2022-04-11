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Кинул «зигу» и рассмеялся. Мерзкий поступок российского гонщика

Инцидент произошел на этапе чемпионата Европы,
Автоспорт
11 апреля 11:59
Кинул «зигу» и рассмеялся. Мерзкий поступок российского гонщика
российский гонщик показал нацистский жест

российский гонщик артем северюхин продемонстрировал нацистское приветствие, стоя на пьедестале награждения этапа чемпионата Европы по картингу, после чего он начал неадекватно смеяться. Это видео стремительно разошлось по соцсетям, надеемся, что оно повлечет за собой пожизненную дисквалификацию для представителя рф, ныне выступающий под цветами итальянского флага из-за санкций против россии.



 Ранее XSPORT.ua опубликовал снимки, сделанныенепобежденным украинским легковесом Денисом Беринчиком (15-0, 9 КО) в освобожденном от орков Тростянце.

 

Источник: XSPORT
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