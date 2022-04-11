Кинул «зигу» и рассмеялся. Мерзкий поступок российского гонщика
Инцидент произошел на этапе чемпионата Европы,
11 апреля 11:59
российский гонщик показал нацистский жест
российский гонщик артем северюхин продемонстрировал нацистское приветствие, стоя на пьедестале награждения этапа чемпионата Европы по картингу, после чего он начал неадекватно смеяться. Это видео стремительно разошлось по соцсетям, надеемся, что оно повлечет за собой пожизненную дисквалификацию для представителя рф, ныне выступающий под цветами итальянского флага из-за санкций против россии.
На чемпіонаті світу з картингу росіянин Артем Северюхін продемонстрував нацистське вітання. Вимагаємо пожиттєвої дискваліфікації.— Freel (@FreelFreel) April 10, 2022
Russian Artem Severiukhin showed a nazi salute at the World Karting Championship. We demand lifelong disqualification. @fia @fiakarting how are you? pic.twitter.com/eVH6dMnEeP
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