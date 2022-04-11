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Руины. Беринчик опубликовал фотографии освобожденного от орков украинского города

Также украинский боксер помог с раздачей продуктов местному населению
Бокс Профессиональный бокс
10:05
Руины. Беринчик опубликовал фотографии освобожденного от орков украинского города
Денис Беринчик

XSPORT.ua уже публиковал информацию о том, что непобежденный украинский легковес Денис Беринчик (15-0, 9 КО) съездил в город Тростянец, который был освобожден от рашистов. Теперь же сам боксер разместил в соцсетях фотографии своей поездки в Сумскую область, отметим, что даже у столь одиозного украинца не нашлось слов, чтобы прокомментировать эту разруху:



Ранее XSPORT.ua опубликовал патриотическое фото украинского супертяжа Александра Усика (19-0, 13 KO).

Источник: XSPORT
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Денис Беринчик

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