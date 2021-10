Концепт-арт. Как может выглядеть болид Ferrari на сезон-2022

Новый болид Феррари / фото - Chrono GP

Известный итальянский YouTube канал посвященный тематике Формулы-1 Chrono GP показал, как может выглядеть новый болид Ferrari в 2022 году.

According to Chrono Gp this will be the 2022 Ferrari. They have already started production and will assemble it in November



Oke dan #F1 #Formula1 pic.twitter.com/E7nF09pAFg