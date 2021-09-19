Култхард: «Раньше напарники не оказывали на Расселла настоящего давления, с Хэмилтоном все будет иначе»

DC считает, что семикратный чемпион Формулы-1 постарается задавить молодого и менее именитого соотечественника своим авторитетом

Джордж Расселл / фото - formula1.com

Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард уверен, что британцу Джорджу Расселлу будет очень нелегко по ходу первого сезона в Mercedes, когда ему придется соперничать со своим соотечественником Льюисом Хэмилтоном.

Култхарда цитирует ресурс Planet F1:

«Да, так и будет. Джорджу нужно будет проявить себя, сделать себе имя в соперничестве с гонщиком из другого поколения. Именно в этом противостоянии Джордж Расселл будет закладывать фундамент, чтобы в будущем стать чемпионом. Ведь раньше ни один из напарников не оказывал на него настоящего давления, с Льюисом же все будет совсем иначе. Поначалу Джордж будет молод и полон энергии, будет свеж и готов идти вперед, но затем его начнет постепенно утомлять безжалостность Льюиса, и именно при преодолении этого Расселл вырастет как мужчина, человек».

Джордж Расселл рассказал, чего ждет от выступлений за Mercedes.