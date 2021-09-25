Квалификация Гран-при Сочи завершилась сенсационном поулом Норриса

Хэмилтон допустил несколько ошибок в третьем сегменте и занял только четвертое место

Фото: пресс-служба Формулы-1

Состоялась квалификация Гран-при Сочи.

Лидер личного зачета Макс Ферстаппен в квалификации участия не принимал, ведь он, независимо от обстоятельств, будет стартовать в гонке последним из-за замены всех элементов силовой установки.

Борьба за поул развернулась между пилотами Mercedes, которые лидировали в первых двух сегментах. Однако в финале квалификации все изменилось. Погодные условия, как и Спа, кардинально повлияли на итоговый результат.

Перед стартом квалификации прошел сильный дождь, а поэтому трасса была мокрой. В третьем сегменте этим лучше всех воспользовался Ландо Норрис, который на своем последнем быстром круге показал лучшее время – 1:41,993! Второе место, не менее сенсационно, занял гонщик Ferrari Карлос Сайнс, третьим в гонке будет стартовать Джордж Рассел из Williams.

Льюис Хэмилтон начудил в третьем сегменте квалификации: сначала неудачно заехал боксы, повредив переднее крыло, из-за этого не успел прогреть свежий комплект «сликов». Ну и как вишенка на торте, британца развернуло на последнем быстром круге. В итоге – на стартовой решетке предстоящей гонки Хэмилтон займет лишь четвертое место.

Результаты квалификации Гран-при Сочи:

Ландо Норрис выиграл дебютный поул в карьере и первый для McLaren с 2012 года.

Напомним, в предыдущем Гран-при в Монце пилоты британской конюшни оформили победный дубль.