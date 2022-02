Легенда Indycar подал заявку на создание новой команды в Формуле-1

Майкл Андретти / Фото: Instagram

Чемпион Формулы-1 1978 года Марио Андретти в своем Twitter сообщил, что его сын Майкл – Чемпион Indycar и владелец Andretti Autosport – намеревается создать собственную команду в Ф-1. Новый коллектив будет называться Andretti Global:



Michael has applied to the FIA to field a new F1 team starting in 2024. His entry, Andretti Global, has the resources and checks every box. He is awaiting the FIA's determination.