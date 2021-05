Леклер начнет Гран-при Монако с поула

Шарль Леклер / фото - monaco-tribune.com

Ferrari сообщила о том, что тщательно изучила состояние коробки передач на болиде Шарля Леклера, который попал в аварию в квалификации к Гран-при Монако.

Ранее Скудерия заявляла, что предварительный анализ не выявил серьезных повреждений. Детальное обследование пришло к тому же выводу.

Ferrari подтвердила, что замена элемента не потребуется, и Леклер начнет гонку с поула.

UPDATE



Following further in depth checks this morning, no apparent defects were found on @Charles_Leclerc’s gearbox, therefore the Monegasque driver will start today’s race from pole position, as per the qualifying result.#essereFerrari #MonacoGP pic.twitter.com/B4pk6MV6kb