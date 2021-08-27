Леклер: «Не хотелось заканчивать день в стене, но так бывает»

Шарль Леклер / фото - Ferrari

Гонщик Ferrari Шарль Леклер прокомментировал результаты практик накануне Гран-при Бельгии. Монегаск попал в аварию и разбил болид во время второй тренировки. Слова пилота приводит RaceFans.

Вообще ощущения от работы болида были неплохими, но вторая практика прошла не лучшим образом. И нам нужно понять причины – потому что в перерыве между сессиями мы почти ничего не меняли в настройках болида. Так что нам нужно будет с этим разобраться, и я надеюсь, что мы хорошо поработаем. Но я уверен, что мы справимся».