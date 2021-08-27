Ферстаппен объяснил из-за чего разбил болид во второй практике Гран-при Бельгии
Леклер: «Не хотелось заканчивать день в стене, но так бывает»
Монегаск попал в аварию во время практике на «О Руж»
Шарль Леклер / фото - Ferrari
Гонщик Ferrari Шарль Леклер прокомментировал результаты практик накануне Гран-при Бельгии. Монегаск попал в аварию и разбил болид во время второй тренировки. Слова пилота приводит RaceFans.
«Из-за погодных условий день получится очень непростым для всех. Теперь у нас есть одна ночь, чтобы поработать над машиной и завтра вернуться, став сильнее. Понятно, что мне не хотелось заканчивать день в стене, но так бывает в практиках. Постараюсь не повторять ошибки в дальнейшем.
Вообще ощущения от работы болида были неплохими, но вторая практика прошла не лучшим образом. И нам нужно понять причины – потому что в перерыве между сессиями мы почти ничего не меняли в настройках болида. Так что нам нужно будет с этим разобраться, и я надеюсь, что мы хорошо поработаем. Но я уверен, что мы справимся».
Льюис Хэмилтон ранее пожаловался на плохое состояние трассы в Бельгии.
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