Леклер – об аварии: «Если бы я сделал это специально, то не стал бы так сильно врезаться в стену»

Пилот Ferrari беспокоится из-за состояния своего болида

Шарль Леклер / фото - essentiallysports.com

Пилот Ferrari Шарль Леклер признался Sky Sports, что беспокоится из-за состояния своего болида в преддверии Гран-при Монако.

Леклер сумел выиграть поул в сегодняшней квалификации, но в самом конце сессии попал в аварию, врезавшись в стену. Если механикам Ferrari придется менять на болиде коробку передач, это приведет к тому, что Леклер получит штраф и потеряет пять позиций на стартовой решетке.

«Да, конечно я беспокоюсь из-за ситуации с коробкой передач. Если бы я сделал это специально, то не стал бы так сильно врезаться в стену! Теперь же я сильно беспокоюсь за состояние задней части машины. Надеюсь, что все в порядке, но выглядит не очень хорошо».

Шарль Леклер попал в аварию на заключительном круге квалификации к Гран-при Монако.