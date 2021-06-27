Леклер: «Уверен, что на Гран-при Штирии сумеем заработать хорошие очки»

Шарль Леклер / Фото: twitter.com/ScuderiaFerrari

Пилот Ferrari Шарль Леклер прокомментировал результат квалификации Гран-при Штирии.



Слова монегаска приводит Sky Sports:

Я доволен своим кругом – я выложился на максимуме и не допустил ошибок. Квалификация получилась сложной из-за трафика – особенно это касается первого сегмента. Затем, в третьем сегменте, мы решили немного раньше остальных проехать свою попытку на свежих шинах – выбиться из общего графика, чтобы проехать по чистой трассе.

Мы хорошо работаем по ходу этого уик-энда, я чувствую себя уверенно за рулем болида. Мы постараемся как можно лучше подготовиться к завтрашней гонке и, я надеюсь, хорошо ее проведем.