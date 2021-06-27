Алонсо: «Было приятно финишировать впереди Ferrari»
Леклер: «Уверен, что на Гран-при Штирии сумеем заработать хорошие очки»
Монегаск не сомневается, что в гонке удастся показать результат
Шарль Леклер / Фото: twitter.com/ScuderiaFerrari
Пилот Ferrari Шарль Леклер прокомментировал результат квалификации Гран-при Штирии.
Слова монегаска приводит Sky Sports:
В этот уик-энд мы демонстрируем очень неплохой гоночный темп и мы не хотели жертвовать им ради чуть лучшего результата в квалификации. Самым важным будет завтрашний день. И если наш темп будет так же хорош, как бы до настоящего момента, то тогда, я уверен, мы сумеем заработать хорошие очки.
Я доволен своим кругом – я выложился на максимуме и не допустил ошибок. Квалификация получилась сложной из-за трафика – особенно это касается первого сегмента. Затем, в третьем сегменте, мы решили немного раньше остальных проехать свою попытку на свежих шинах – выбиться из общего графика, чтобы проехать по чистой трассе.
Мы хорошо работаем по ходу этого уик-энда, я чувствую себя уверенно за рулем болида. Мы постараемся как можно лучше подготовиться к завтрашней гонке и, я надеюсь, хорошо ее проведем.
Гран-при Турции все же вернулся в календарь Формулы-1.
Комментарии 0