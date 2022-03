Лидер Alpha Tauri будет выступать в шлеме в цветах украинского флага

Фото: Alpha Tauri

Пилот Alpha Tauri Пьер Гасли раскрасил свой шлем в цвета украинского флага.

Лидер сестринской команды Red Bull вряд ли бы мог стоять в стороне нападения россии, ведь девушка француза – Катерина Бережна – родом из Мариуполя. Города, который ежедневно разрушается снарядами и ракетами рф.



For Peace

For Solidarity

For Ukraine



The conflict in #Ukraine is threatening children's lives, many of whom need help to get to safety urgently. They need our support. Join me in helping #UNICEF to protect more children link in bio https://t.co/ZFGZqyccit pic.twitter.com/o5KjFBMTI6