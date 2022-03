Четырехкратный чемпион Ф-1 пропустит первую гонку нового сезона

Фото: Aston Martin

Уже в это воскресенье, 20 марта, пройдет первая гонка нового сезона Формулы-1.



Aston Martin выступит на стартовом Гран-при сезона с заменой. На этапе в Бахрейне Себастьяна Феттеля, у которого выявили коронавирус, заменит резервный пилот коллектива Нико Хюлькенберг.

UPDATE: Sebastian Vettel has tested positive for COVID-19 and will therefore not be taking part in the 2022 #BahrainGP.



Replacing him in the AMR22 will be Reserve Driver @HulkHulkenberg, who will be in the car from FP1 onwards. #F1 pic.twitter.com/36wnI8LUAC