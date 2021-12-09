Маси рассказал, какие санкции будут применены к Ферстаппену, если он намерено выбьет Хэмилтона

Судьба чемпионского титула решится в Абу-Даби

Фото: Sky Sports

В ближайший уик-энд состоится последнее Гран-при сезона, которое пройдет в Абу-Даби. В зачете пилотов Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон имеют одинаковое количество очков, но пилот Red Bull находится на первом месте благодаря большему количеству побед в сезоне.

В виду этого, появились разговоры, что Ферстаппен может просто выбить Хэмилтона из трассы и, таким образом, оформить чемпионский титул. На подобную информацию отреагировал гоночный директор FIA Майкл Маси, слова которого приводят Daily Mail:

«Я не могу контролировать действия двух индивидов. Но у нас в правилах прописаны штрафы, будь то временные штрафы или места на стартовой решетке. К тому же Спортивный Кодекс позволяет стюардам дисквалифицировать участников и снимать с них баллы. Поэтому да, с Макса могут снять очки, как и с любого другого гонщика. Но мы надеемся, что до этого не дойдет. Перед гонкой я напомню всем командам и пилотам, что у нас есть такой инструмент».

Ранее Ферстаппен поделился ожиданиями от заключительной гонки сезона.