McLaren привезет на Гран-при Венгрии обновление для борьбы с Ferrari

Болид McLaren Риккардо / Фото: twitter.com/mclarenf1

Руководитель McLaren Андреас Зайдль рассказал, что на Гран-при Венгрии команда приедет с несколькими техническиими новинками и продолжит бороться с Ferrari за третье место в Кубке Конструкторов.



Я не удивлен такому выступлению Ferrari в Сильверстоуне. Как не удивлен и прогрессу, которого Ferrari добилась в этом сезоне – у них сильная команда с двумя сильными гонщиками. Также у них есть все необходимые ресурсы, чтобы реагировать на проблемы и решать их. Так что я не удивлен. Нас ждет очень тяжелая борьба до самого конца сезона.