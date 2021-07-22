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McLaren привезет на Гран-при Венгрии обновление для борьбы с Ferrari
Зайдль признался, что команда не будет перебрасывать все силы на постройку болиду к новому сезону
Болид McLaren Риккардо / Фото: twitter.com/mclarenf1
Руководитель McLaren Андреас Зайдль рассказал, что на Гран-при Венгрии команда приедет с несколькими техническиими новинками и продолжит бороться с Ferrari за третье место в Кубке Конструкторов.
Мы привезем несколько обновлений болида на Гран-при Венгрии, чтобы продолжить бороться. Здорово, что McLaren сейчас занимает третье место в Кубке конструкторов, и что после 10 гонок мы заработали 163 очка – это большой шаг вперед по сравнению с тем, как мы выступали в прошлом году. Так что я очень этому рад.
Я не удивлен такому выступлению Ferrari в Сильверстоуне. Как не удивлен и прогрессу, которого Ferrari добилась в этом сезоне – у них сильная команда с двумя сильными гонщиками. Также у них есть все необходимые ресурсы, чтобы реагировать на проблемы и решать их. Так что я не удивлен. Нас ждет очень тяжелая борьба до самого конца сезона.
Напомним, что после этапа Гран-при в Сильверстоуне пилот McLaren Ландо Норрис вышел на третье место личного зачета.
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