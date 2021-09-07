«Мечты сбываются, если ты им следуешь». Хэмилтон отметил приход Рассела в Mercedes
Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон поприветствовал Джорджа Рассела в составе Mercedes. Гонщик опубликовал пост в своем Instagram, в котором отметил привлекательность Роджера для развития бренда «трехлучевых».
«Хочу поприветствовать Джорджа Расселла в нашей команде.
Помню, как я с ним встретился: он был молод и мечтал стать гонщиком Формулы-1. Тогда я сам только реализовал свою мечту о попадании в Ф-1, так что понимаю, что для него значит этот день, что он чувствует.
Джордж – прекрасный пример для всех детей: мечты сбываются, если ты всецело им следуешь. Он по праву заслужил место в нашей команде упорной работой. Мне не терпится понаблюдать за его ростом в нашей прекрасной команде и поработать вместе ради прогресса Mercedes».
Увидимся в следующем году».
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