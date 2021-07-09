Mercedes на Гран-при Великобритании объявит о подписании соглашения с Расселлом

Британский пилот уже выступал за немецкую команду







Джордж Расселл / Фото - beyondtheflag

На Гран-при Великобритании команда Mercedes объявит о заключении контракта с. Об этом сообщаетРанее сообщалось, что в Mercedes примут итоговое решение по поводу состава летом. Руководитель немецкой командыуже говорил, что стайня будет выбирать между Расселлом и финномРасселл уже выступал в составе Mercedes в одной гонке 2020 года, когда Хэмилтон заразился COVID-19. Тогда британец финишировал девятым, но вполне мог одержать победу, если бы не ошибка команды на пит-стопе.Ранее