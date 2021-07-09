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Mercedes на Гран-при Великобритании объявит о подписании соглашения с Расселлом

Британский пилот уже выступал за немецкую команду


Автоспорт Формула-1
14:07
Mercedes на Гран-при Великобритании объявит о подписании соглашения с Расселлом
Джордж Расселл / Фото - beyondtheflag
На Гран-при Великобритании команда Mercedes объявит о заключении контракта с Джорджем Расселлом. Об этом сообщает Reddit

Ранее сообщалось, что в Mercedes примут итоговое решение по поводу состава летом. Руководитель немецкой команды Тото Вольф уже говорил, что стайня будет выбирать между Расселлом и финном Валттери Боттасом.

Расселл уже выступал в составе Mercedes в одной гонке 2020 года, когда Хэмилтон заразился COVID-19. Тогда британец финишировал девятым, но вполне мог одержать победу, если бы не ошибка команды на пит-стопе.

Ранее Льюис Хэмилтон продлил контракт с командой на два ближайших сезона.


Владимир Кириченко
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Джордж Расселл Mercedes

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