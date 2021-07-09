Шумахер: «Mercedes нужно думать о будущем после Хэмилтона и пригласить Расселла»
Mercedes на Гран-при Великобритании объявит о подписании соглашения с Расселлом
Британский пилот уже выступал за немецкую команду
Джордж Расселл / Фото - beyondtheflagНа Гран-при Великобритании команда Mercedes объявит о заключении контракта с Джорджем Расселлом. Об этом сообщает Reddit.
Ранее сообщалось, что в Mercedes примут итоговое решение по поводу состава летом. Руководитель немецкой команды Тото Вольф уже говорил, что стайня будет выбирать между Расселлом и финном Валттери Боттасом.
Расселл уже выступал в составе Mercedes в одной гонке 2020 года, когда Хэмилтон заразился COVID-19. Тогда британец финишировал девятым, но вполне мог одержать победу, если бы не ошибка команды на пит-стопе.
Ранее Льюис Хэмилтон продлил контракт с командой на два ближайших сезона.
Комментарии 0