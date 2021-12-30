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Mercedes откажется от черной ливреи в следующем сезоне

Немецкий коллектив вернется к привычной раскраске
Автоспорт Формула-1
16:56
Mercedes откажется от черной ливреи в следующем сезоне
Фото: Mercedes

Mercedes откажется от черной ливреи в сезоне-2022.

Как сообщает издание Bild, на этапе в Абу-Даби боссы команды приняли окончательное решение по возвращению к привычной раскраске – в 2022 году Mercedes должен быть вновь облачен в серебряный цвет.

Отметим, что в 2020 команда начала использовать черную ливрею чтобы обратить внимание к проблемам с дискриминацией.

Руководитель Mercedes считает, что в следующем сезоне борьба за титул станет еще более конкурентной.

Олег Шумейко-младший
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