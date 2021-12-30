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Mercedes откажется от черной ливреи в следующем сезоне
Немецкий коллектив вернется к привычной раскраске
Фото: Mercedes
Mercedes откажется от черной ливреи в сезоне-2022.
Как сообщает издание Bild, на этапе в Абу-Даби боссы команды приняли окончательное решение по возвращению к привычной раскраске – в 2022 году Mercedes должен быть вновь облачен в серебряный цвет.
Отметим, что в 2020 команда начала использовать черную ливрею чтобы обратить внимание к проблемам с дискриминацией.
Руководитель Mercedes считает, что в следующем сезоне борьба за титул станет еще более конкурентной.
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