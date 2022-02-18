«44-й вернулся». Mercedes подтвердил участие Хэмилтона в следующем сезоне
Mercedes представил болид на предстоящий сезон
Возвращение «серебряных стрел»
Хэмилтон и Рассел / Фото: Mercedes
Действующие победители в Кубке Конструкторов Mercedes показали болид на предстоящий сезон. Коллектив вернулся к своим классическим цветам – «серебряные стрелы» вновь будут в пелетоне:
The return of the Silver Arrows. Meet the Mercedes-AMG F1 W13 E Performance. pic.twitter.com/NsuEBvbkbK— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) February 18, 2022
Напомним, что Льюис Хэмилтон остался в коллективе, несмотря на информацию о завершении карьеры британца и его замене.
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