Mercedes представил болид на предстоящий сезон

Хэмилтон и Рассел / Фото: Mercedes

Действующие победители в Кубке Конструкторов Mercedes показали болид на предстоящий сезон. Коллектив вернулся к своим классическим цветам – «серебряные стрелы» вновь будут в пелетоне:



The return of the Silver Arrows. Meet the Mercedes-AMG F1 W13 E Performance. pic.twitter.com/NsuEBvbkbK