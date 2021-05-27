Mercedes снял колесо с болида Боттаса спустя четыре дня после Гран-при Монако

Команда решила разобраться с ситуацией по прибытии на базу в Великобритании

Фото: Getty Images Mercedes выложил в соцсетях ролик, на котором механики снимают колесо с болида Валттери Боттаса. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@mercedesamgf1) Команда решила разобраться с ситуацией по прибытии на базу в Великобритании. Боттас сошел на Гран-при Монако, который состоялся в прошедшее воскресенье. На пит-стопе механики повредили одну из гаек, в результате чего снять колесо оказалось невозможно.

Рене Тер Велде