Боттас: «Такие ошибки на пит-стопах не должны происходить»
Mercedes снял колесо с болида Боттаса спустя четыре дня после Гран-при Монако
Команда решила разобраться с ситуацией по прибытии на базу в Великобритании
Фото: Getty Images
Mercedes выложил в соцсетях ролик, на котором механики снимают колесо с болида Валттери Боттаса.
Команда решила разобраться с ситуацией по прибытии на базу в Великобритании.
Боттас сошел на Гран-при Монако, который состоялся в прошедшее воскресенье. На пит-стопе механики повредили одну из гаек, в результате чего снять колесо оказалось невозможно.
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