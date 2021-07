На Гран-при Великобритании-2021 впервые появится спринт-квалификация. В чем суть эксперимента?

Гран-при Великобритании-2021 будет экспериментальным / Фото - formula1.com

На ближайшие выходные в календаре Формулы-1 запланирован один из самых престижных этапов – Гран-при Великобритании на легендарном «Сильверстоуне».

Из-за отмены ограничений на посещение спортивных соревнований болельщиками в Великобритании на трибунах ожидается появление 140 тысяч зрителей – это будет премьера нынешнего сезона с такой посещаемостью и, казалось бы, все будет целиком напоминать доковидные времена. Но нет, есть то, что внесет разницу, причем затмит собой все остальные события.

Именно на Гран-при Великобритании-2021 впервые в истории Формулы-1 состоится спринтерская квалификация, которая, скорее всего, будет самым обсуждаемым событием уик-энда – даже воскресная борьба за титул рискует отойти на второй план.

It's track walk and dog walk time at Silverstone! #BritishGP #F1 pic.twitter.com/h6IZzwq2eb