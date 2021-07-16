На Гран-при Великобритании-2021 впервые появится спринт-квалификация. В чем суть эксперимента?

Нововведение может затмить собой даже борьбу в воскресной гонке

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Гран-при Великобритании-2021 будет экспериментальным / Фото - formula1.com

На ближайшие выходные в календаре Формулы-1 запланирован один из самых престижных этапов – Гран-при Великобритании на легендарном «Сильверстоуне».

Из-за отмены ограничений на посещение спортивных соревнований болельщиками в Великобритании на трибунах ожидается появление 140 тысяч зрителей – это будет премьера нынешнего сезона с такой посещаемостью и, казалось бы, все будет целиком напоминать доковидные времена. Но нет, есть то, что внесет разницу, причем затмит собой все остальные события.

Именно на Гран-при Великобритании-2021 впервые в истории Формулы-1 состоится спринтерская квалификация, которая, скорее всего, будет самым обсуждаемым событием уик-энда – даже воскресная борьба за титул рискует отойти на второй план.

Откуда взялась эта идея?

Все просто – на фоне гегемонии Mercedes в последние годы все чаще возникал вопрос, как повысить зрелищность и увеличить конкуренцию на Гран-при. Решение было найдено перед стартом этого сезона – тот самый спринт, который мы увидим пока что на трех этапах, и первопроходцем будет как раз «Сильверстоун». Приживется ли эта идея, сказать сложно – как раз об успешности этого эксперимента и будем судить после Гран-при Великобритании.

Фото - formula1.com

Что собой будет представлять этот спринт?

Это будет заезд длиной в 100 километров (17 кругов на «Сильверстоуне»), который определит стартовую решетку на воскресную гонку. С точки зрения очков он не будет совсем бесполезным, но рейтинговое вознаграждение, по сравнению с гонкой, минимальное: победитель получит три очка, обладатель второго места – два, третьего – одно. В спринте не будет обязательных пит-стопов, как в гонке, а также стартовых шин.

С точки зрения консервативного взгляда – идея весьма неоднозначная. Субботний спринт сделает этап только более громоздким, но с другой стороны, нужно смотреть, насколько зрелище действительно будет интригующим. Плюс ко всему, спринт в субботу автоматически делает интересной пятницу, когда в этот уик-энд состоятся не только привычные и нудные практические заезды, но и квалификация, которая пройдет по стандартным правилам с тремя сегментами.

Полное расписание уик-энда:

Пятница, 16 июля

16:30 Первая практика

20:00 Квалификация

Суббота, 17 июля

14:00 Вторая практика

18:30 Спринт

Воскресенье, 18 июля

17:00 Гонка

Фото - twitter.com/F1

Что думают сами гонщики о нововведении?

Льюис Хэмилтон, Mercedes

«Это будет просто «паровозик», наверное. Надеюсь, какие-то обгоны состоятся, но, скорее всего, спринт не получится захватывающим. У меня нет какой-либо точки зрения по этому поводу. Подождем и посмотрим. Нет смысла судить, пока мы не попробовали».

Льюис Хэмилтон / Фото - formula1.com

Карлос Сайнс, Ferrari

«Не пойдет нам на пользу и то, что на этапе в Сильверстоуне будет на одну практику меньше обычного. И для меня – того, кто пока не так много знает о болиде «Феррари», – проведение всего одной практики перед квалификацией осложнит задачу».

Себастьян Феттель, Aston Martin

«Мне это кажется неправильным. Поул – это твой быстрейший круг. Самый быстрый круг в квалификации. А сейчас все стало немного запутанным. Понятно, что все зависит от обстоятельств. Если это будет единичный случай, то на статистике это никак не скажется. Но что если в следующем году у нас будет уже десять Гран-при со спринт-квалификациями? Тогда это уже будет немного странным. Поул должны отдавать парню, который проехал самый быстрый круг. Спринт-квалификация – это новая дисциплина. Ее не было 50 лет назад. Так что я думаю, что им просто стоит добавить в статистику новую колонку».

Макс Ферстаппен, Red Bull

«В данный момент я ни за, ни против. Это три дополнительных очка, так что, безусловно, нужно попытаться их завоевать, хотя понятно, что главная гонка состоится в воскресенье. Думаю, мы проведем уик-энд, а потом сможем как следует все оценить».

Фото - twitter.com/F1

Антонио Джовинации, Alfa Romeo

«Мы проведем всего 100 километров – не так много кругов. Не думаю, что износ шин станет проблемой, если честно. Но посмотрим – я поделюсь впечатлениями после спринта».

Кими Райкконен, Alfa Romeo