На старте Гра-при Венгрии случилась массовая авария, в результате которой сошли почти все лидеры

Гонка остановлена красными флагами

Фото: пресс-служба Формулы-1

Как и двумя неделями ранее, очередная гонка Формулы-1 началась с аварии. Если в Сильверстоуне Льюис Хэмилтон выбил Макса Ферстаппена, то в этот раз на дождевом Гран-при Венгрии британец избежал участия в инциденте, в отличии от своего напарника Валттери Боттаса и все того же Ферстаппена, который вновь выступил в роли жертвы.

Боттас (2-е место в квалификации) провел очень плохой старт, позволив себя обогнать сразу нескольким машинам, а затем спровоцировал аварию. Болид финна зацепил машину Ландо Норриса, в результате чего по цепной реакции с трассы вылетели оба Red Bull, Шарль Леклер и Ленс Стролл.

Гонка была остановлена красными флагами, а единственным участником аварии, который продолжит гонку стал Ферстаппен, однако он опустился в конец пелетона (13-е место). Все остальные – сошли.

Топ-10 после рестарта гонки:

Таким образом, если не произойдет чуда или каких-то технических проблем у Хэмилтона, то он уже по окончанию Гран-при Венгрии вернет себе лидерство в личном зачете.