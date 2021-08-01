Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 10
Сейчас 1
Сегодня 7
Завтра 2
Футбол (7 событий из 7) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 ВПК-Агро - Агробизнес 3:0 Окончен
17:00 Авангард - Кремень 2:0 Окончен
18:00 Авангард - Николаев -:- Запланирован
19:00 Полесье - Горняк-Спорт 0:2 Окончен
19:00 Олимпик - Прикарпатье 2:0 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Минай - Александрия 1:0 Окончен
19:30 Черноморец - СК Днепр-1 0:3 Окончен
Теннис (3 события из 31) показать все
ATP 2021 (Olympic Tournament Tokyo, Japan)
Календарь Таблица
09:00 Новак Джокович - Пабло Каррено-Буста 1:2 Окончен
WTA 2021 (Olympic Tournament Tokyo, Japan, Women)
Календарь Таблица
12:05 Елена Рябыкина - Элина Свитолина 1:2 Окончен
14:45 Белинда Бенчич - Маркета Вондроусова 2:1 Окончен
Футбол (1 событие из 1) показать все
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 ФК Мариуполь - Десна 0:0 1-й тайм
Футбол (6 событий из 6) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Кривбасс - Нива Т -:- Запланирован
18:00 Оболонь - Альянс -:- Перенесен
18:45 Металлист - Ужгород -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 ФК Мариуполь - Десна 0:0 1-й тайм
19:30 Динамо - Верес -:- Запланирован
19:30 Ворскла - Рух -:- Запланирован
Теннис (1 событие из 34) показать все
ATP 2021 (Olympic Tournament Tokyo, Japan)
Календарь Таблица
10:40 Александер Зверев - Карен Хачанов 2:0 Окончен
Футбол (2 события из 2) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
18:30 Волынь - Подолье -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Ингулец - Заря -:- Запланирован

На старте Гра-при Венгрии случилась массовая авария, в результате которой сошли почти все лидеры

Гонка остановлена красными флагами
Автоспорт Формула-1
16:48
На старте Гра-при Венгрии случилась массовая авария, в результате которой сошли почти все лидеры
Фото: пресс-служба Формулы-1

Как и двумя неделями ранее, очередная гонка Формулы-1 началась с аварии. Если в Сильверстоуне Льюис Хэмилтон выбил Макса Ферстаппена, то в этот раз на дождевом Гран-при Венгрии британец избежал участия в инциденте, в отличии от своего напарника Валттери Боттаса и все того же Ферстаппена, который вновь выступил в роли жертвы.

Боттас (2-е место в квалификации) провел очень плохой старт, позволив себя обогнать сразу нескольким машинам, а затем спровоцировал аварию. Болид финна зацепил машину Ландо Норриса, в результате чего по цепной реакции с трассы вылетели оба Red Bull, Шарль Леклер и Ленс Стролл.

Гонка была остановлена красными флагами, а единственным участником аварии, который продолжит гонку стал Ферстаппен, однако он опустился в конец пелетона (13-е место). Все остальные – сошли.

Топ-10 после рестарта гонки:

Таким образом, если не произойдет чуда или каких-то технических проблем у Хэмилтона, то он уже по окончанию Гран-при Венгрии вернет себе лидерство в личном зачете.

Рейтинг:
(Голосов: 0)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости: Автоспорт

На старте Гра-при Венгрии случилась массовая авария, в результате которой сошли почти все лидеры
На старте Гра-при Венгрии случилась массовая авария, в результате которой сошли почти все лидеры
Формула-1
16:48
Ферстаппен: «Не думаю, что мы бы могли обогнать Mercedes»
Ферстаппен: «Не думаю, что мы бы могли обогнать Mercedes»
Формула-1
13:52
Алонсо: «Ферстаппену из-за национальности будет тяжело бороться с Хэмилтоном»
Алонсо: «Ферстаппену из-за национальности будет тяжело бороться с Хэмилтоном»
Формула-1
09:52
Сайнс разбил болид Ferrari во время последнего поворота квалификации Гран-при Венгрии
Сайнс разбил болид Ferrari во время последнего поворота квалификации Гран-при Венгрии
Формула-1
31 июля 20:40
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Венгрии
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Венгрии
Формула-1
31 июля 20:00
Ферстаппен выиграл первую практику Гран-при Венгрии, два Mercedes расположились следом за пилотом Red Bull
Ферстаппен выиграл первую практику Гран-при Венгрии, два Mercedes расположились следом за пилотом Red Bull
Формула-1
30 июля 14:30
Ферстаппен объяснил, почему за их с Хэмилтоном инцидент семикратный чемпион Ф-1 заслуживал более сурового наказания
Ферстаппен объяснил, почему за их с Хэмилтоном инцидент семикратный чемпион Ф-1 заслуживал более сурового наказания
Формула-1
29 июля 22:13
Алонсо: «Раньше даже не мог предположить, что буду выступать в автоспорте до 40 лет»
Алонсо: «Раньше даже не мог предположить, что буду выступать в автоспорте до 40 лет»
Формула-1
29 июля 20:19
Хэмилтон: «Не мог не отпраздновать победу перед родными болельщиками – меня просто переполняли эмоции»
Хэмилтон: «Не мог не отпраздновать победу перед родными болельщиками – меня просто переполняли эмоции»
Формула-1
29 июля 19:55
Все новости

Популярные новости

Море шампанского, изысканные блюда и фейерверк. Как прошла церемония открытия отеля Ломаченко
Море шампанского, изысканные блюда и фейерверк. Как прошла церемония открытия отеля Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
26 июля 21:28
11
Украинка Марченко совершила одну из главных сенсаций ОИ-2020 в стрельбе из лука
Тема дня Украинка Марченко совершила одну из главных сенсаций ОИ-2020 в стрельбе из лука
Olympics Токио-2020
28 июля 13:40
6
«Просто молот». Макгрегор поддержал Лобова после поражения от Беринчика
«Просто молот». Макгрегор поддержал Лобова после поражения от Беринчика
MMA
29 июля 18:52
3
Теперь официальный претендент. Ломаченко поднялся на первую строчку рейтинга WBO
Теперь официальный претендент. Ломаченко поднялся на первую строчку рейтинга WBO
Бокс Профессиональный бокс
27 июля 22:57
1
Беринчик: «Так дерешься, хоть «котлету» получаешь, а в Броварах, б***ь, будем какого-то таксиста гасить н***й»
Беринчик: «Так дерешься, хоть «котлету» получаешь, а в Броварах, б***ь, будем какого-то таксиста гасить н***й»
Бокс Профессиональный бокс
25 июля 11:58
20
Уже известна дата следующего боя Ломаченко? Промоутер дал понять, когда украинец может вернуться в ринг
Тема дня
Уже известна дата следующего боя Ломаченко? Промоутер дал понять, когда украинец может вернуться в ринг
Бокс Профессиональный бокс
28 июля 16:29
Все новости