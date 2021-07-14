Норрис: «Болею за Хэмилтона в борьбе с Ферстаппеном, но Макс очень хорош»

Гонщик McLaren - о чемпионской гонке между британцем и голландцем

Ландо Норрис / фото - galak6.com

Пилот McLaren Ландо Норрис поделился мнением о чемпионской гонке между пилотом Mercedes Льюисом Хэмилтоном и представителем Red Bull Максом Ферстаппеном.

Гонщик McLaren поддержал семикратного чемпиона мира.

«Конечно, я надеюсь, что Ф-1 вернется домой [в Великобританию]. Но борьба плотная, Макс очень хорош, и есть большой шанс, что титул отправится в Нидерланды. Я болею за Льюиса, своего соотечественника, и желаю ему всего наилучшего – я желаю им обоим всего наилучшего в борьбе за чемпионство».

На Ландо Норриса напали на парковке и украли у него часы после финала Евро-2020.