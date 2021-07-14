Норрис: «Болею за Хэмилтона в борьбе с Ферстаппеном, но Макс очень хорош»

В поисках сокровищ: змеиный остров
16 июля 21:40
Пилот McLaren Ландо Норрис поделился мнением о чемпионской гонке между пилотом Mercedes Льюисом Хэмилтоном и представителем Red Bull Максом Ферстаппеном.
Гонщик McLaren поддержал семикратного чемпиона мира.
«Конечно, я надеюсь, что Ф-1 вернется домой [в Великобританию]. Но борьба плотная, Макс очень хорош, и есть большой шанс, что титул отправится в Нидерланды.
Я болею за Льюиса, своего соотечественника, и желаю ему всего наилучшего – я желаю им обоим всего наилучшего в борьбе за чемпионство».
Is F1 coming home this year, or is it going Dutch? @LandoNorris and @GeorgeRussell63 share their thoughts...#SkyF1 #BritishGP pic.twitter.com/0y8CPGxpPE— Sky Sports F1 (@SkySportsF1) July 13, 2021
На Ландо Норриса напали на парковке и украли у него часы после финала Евро-2020.
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