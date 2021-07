Норрис: «Болею за Хэмилтона в борьбе с Ферстаппеном, но Макс очень хорош»

Ландо Норрис / фото - galak6.com

Пилот McLaren Ландо Норрис поделился мнением о чемпионской гонке между пилотом Mercedes Льюисом Хэмилтоном и представителем Red Bull Максом Ферстаппеном.

Гонщик McLaren поддержал семикратного чемпиона мира.

Is F1 coming home this year, or is it going Dutch? @LandoNorris and @GeorgeRussell63 share their thoughts...#SkyF1 #BritishGP pic.twitter.com/0y8CPGxpPE