Норрис: «Прекрасная гонка, но я расстроен, потому что должен был финишировать вторым»

Ландо Норрис / Фото: пресс-служба Формулы-1

Пилот McLaren Ландо Норрис, который финишировал на третьем месте в Гран-при Австрии, признался, что рассчитывал закончить гонку вторым:

На первом круге после рестарта, когда борьба на трассе возобновилась, Серхио Перес пытался опередить меня по внешнему радиусу, что было не очень умно, и я думаю, что он сам оказался за пределами трассы, я его даже не выталкивал. Не знаю, за что меня оштрафовали. Так что я не совсем доволен, что финишировал только третьим, ведь у нас был очень хороший темп.

Я вполне мог держаться за Валттери Боттасом, причем даже когда ехал в зоне турбулентности позади его Mercedes. Но этого было недостаточно, чтобы воспользоваться DRS, как только я пытался подъехать ближе, начинались сложности. И все-таки здорово, что мы могли c ними бороться.

Наверное, это первая гонка за много лет, когда мы действительно могли соперничать с Mercedes и Red Bull. Будем надеяться, что мы сможем не только продолжить в этом же ключе, но и прибавить!»