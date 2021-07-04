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Норрис: «Прекрасная гонка, но я расстроен, потому что должен был финишировать вторым»

Пилот McLaren третий раз в сезоне поднялся на подиум
Автоспорт Формула-1
18:55
Норрис: «Прекрасная гонка, но я расстроен, потому что должен был финишировать вторым»
Ландо Норрис / Фото: пресс-служба Формулы-1

Пилот McLaren Ландо Норрис, который финишировал на третьем месте в Гран-при Австрии, признался, что рассчитывал закончить гонку вторым:

«Прежде всего хочу поблагодарить болельщиков за поддержку, на трибунах море зрителей в оранжевом, и я представлял, что это в честь McLaren! (смеется) Гонка удалась, прошла очень интересно, но я все-таки расстроен, потому что должен был финишировать вторым.

На первом круге после рестарта, когда борьба на трассе возобновилась, Серхио Перес пытался опередить меня по внешнему радиусу, что было не очень умно, и я думаю, что он сам оказался за пределами трассы, я его даже не выталкивал. Не знаю, за что меня оштрафовали. Так что я не совсем доволен, что финишировал только третьим, ведь у нас был очень хороший темп.

Я вполне мог держаться за Валттери Боттасом, причем даже когда ехал в зоне турбулентности позади его Mercedes. Но этого было недостаточно, чтобы воспользоваться DRS, как только я пытался подъехать ближе, начинались сложности. И все-таки здорово, что мы могли c ними бороться.

Наверное, это первая гонка за много лет, когда мы действительно могли соперничать с Mercedes и Red Bull. Будем надеяться, что мы сможем не только продолжить в этом же ключе, но и прибавить!»


Норрис третий раз в сезоне финишировал на подиуме, и это несмотря на пятисекундный штраф за инцидент с Серхио Пересом.

Напомним, победитель Гран-при Макс Ферстаппен заявил, что его машина ехала как по рельсах, а финишировавший вторым Валттери Боттас считает, что добился максимума в гонке.

Источник: f1news.ru Сергей Остапенко
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Ландо Норрис

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