Норриса ограбили после финала Евро. Британец спокоен – зажигает на Гран-при Великобритании

Босс McLaren успокаивает – говорит, что его обчищали трижды

Репортаж

Ландо Норрис еще с часами на руке / Фото – jaunenglish.com

Позади уже почти половина сезона Формулы-1. Уже сейчас понятно, что Макс Ферстаппен и Red Bull являются главными претендентами на победы в общем зачете и Кубке конструкторов.

А также понятно, что Ландо Норрис из McLaren станет звездой «королевских гонок». В предыдущих двух сезонах Формулы-1 у него был лишь один подиум, а в среднем за гонку он набирал по 3,8 очка.

В этой же кампании 21-летний британец уже трижды заезжал на пьедестал и набрал 101 очко за 9 Гран-при (в среднем 11 за один старт).

И вот – домашний этап, Гран-при Великобритании на легендарной трассе Сильверстоун. Отличные условия, чтобы вновь проявить себя.

Вот только предшествуют этому уик-энду не самые приятные для Норриса события.

Началось все с того, что Англия вышла в финал домашнего (не совсем) Евро. Ландо решил сходить на решающий матч с Италией. Командапроиграла. Болезненно – в серии пенальти.

Но это не единственная причина для печали Норриса. Гонщик приехал на матч на дорогущем McLaren GT. Очевидно, что он привлек внимание многих. Но не только любителей мощных автомобилей, но и желающих наживиться.

В тот вечер вокруг «Уэмбли» царил хаос. На стадион прорвались около 2,5 тысяч фанатов без билетов. Некоторые выложили за тикеты более 1000 фунтов, но на матч так и не попали. Были драки, беспорядки и тому подобное. Чего не было – так это порядка.

И вот двое парней решили этим воспользоваться. Они заприметили дорогую машину (стоимостью 165 тысяч фунтов), подкараулили ее владельца и – набросились на Норриса: один держал гонщика, а другой сорвал с него часы.

The Sun пишет, что это были Richard Mille, стоимостью 40 тысяч фунтов. Но, вполне возможно, что журналисты ошибаются и часы, на самом деле, стоят почти в три раза дороже. Правда, они коллекционные, с дизайном, вдохновленным, болидом Формулы-1. А это значит, что продать их становится куда сложнее.

В McLaren моментально выступили с заявлением по поводу ограбления:

«К счастью, Ландо не пострадал, хотя по понятным причинам потрясен. Команда поддерживает Ландо, и мы уверены, что фанаты также пожелают ему всего наилучшего в преддверии Гран-при Великобритании в ближайшие выходные. Полиция занимается инцидентом, поэтому мы не можем делиться подробностями».

А журналист BBC Radio 1 Кристиан Хьюгилл восхищался поведением Норриса после инцидента:

«Говорил с Ландо. С ним все в полном порядке, он по-прежнему энергичен, разговорчив и полон энтузиазма. Представить не могу, через что ему пришлось пройти. Огромное уважение – Ландо неподражаем на трассе и за ее пределами. Какая же удручающая ситуация».

Гонщик, что интересно, когда его спросили о состоянии, сначала вспомнил о поражении сборной Англии. И лишь потом о том, что остался без часов:

«Не такого я ожидал – как и все мы, если говорить об Англии. И уж, конечно, мне не хотелось, чтобы он закончился вот так. Думаю, мне просто не повезло. Не самый приятный опыт, но такое произошло не только со мной – это случается и с другими людьми. Никому не желаю такого, и, если кто-то прошел через подобное, я могу посочувствовать – я знаю, что они ощущают. Это тяжело. Последние дни получились трудными. Сейчас мне лучше. Не буду врать – я не в идеальном состоянии. Я много об этом говорил, ведь психологическое состояние очень важно. Я не особо хорошо спал и все такое, чувствую себя не совсем здорово. Но я не тот человек, который после «Уэмбли» оказался в наихудшей ситуации, и чувствую, что могу сосредоточиться на своей работе – это самое главное».

Босс команды Зак Браун тоже не остался в стороне – поддержал пилота. А также, между прочим, напомнил, подколол футболистов – сказал, что в гонках все куда безопаснее:

«Мы много говорили об этом с Норисом. В молодости меня трижды грабили в Лос-Анджелесе – я рассказал ему об этом. В мире хватает плохих людей. Организация во время финала была плохой, это неприемлемо. На стадионе царил хаос, безбилетники рвались на стадион, чтобы посмотреть матч, другие люди пытались помочь стюардам и выпихивали фанатов без билетов обратно на улицу. Нужно добиться, чтобы походы на большие спортивные мероприятия не вызывали опасность – в «Формуле-1» такого никогда не бывает. Ландо немного потрясен, как и следовало ожидать. Но здоров, и с ним все будет в порядке».

Ну а тем временем в сети уже появилось видео со сворованными у Норриса часами. Пара грабителей пытается продать их на улицах вокруг «Уэмбли». Они предложили их незнакомцу – он снял часы на телефон, а когда уточнил не ворованные ли они, парни решили побыстрее скрыться:

«Я снял часы на телефон и решил попробовать забрать их, чтобы вернуть владельцу – думал, что получу за это награду. Но они сказали полицейскому, что я грабитель и он попросил оставить парней в покое».

Такая вот история перед Гран-при Великобритании. Интересно, только как она повлияет на выступление Норриса. В первой практике, если что, британец занял второе место. Так что, вроде как, чувствует себя нормально.