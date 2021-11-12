Перес: «Сейчас моя работа заключается в том, чтобы постараться помочь Максу»

Пилот Red Bull надеется, что «быкам» удастся выиграть оба чемпионата

Фото: Planet F1

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен рассказал, в чем заключается его задача на конец сезона. Слова мексиканца приводит F1i.com:

«Думаю, сейчас моя работа заключается в том, чтобы постараться помочь Максу, поддержать его, быть настоящим командным игроком. Это в наших общих интересах – мы должны постараться выиграть оба чемпионата. Я бы посчитал это идеальным результатом. Мне кажется, сейчас мы работаем на хорошем уровне. Но в четырех оставшихся гонках я хочу сделать еще один шаг вперед — хочу лучше выступать в квалификациях, лучше смотреться в гонках. Участвовать в борьбе за победы и поулы. Было бы здорово».

За четыре Гран-при до конца чемпионата в личном зачете Формулы-1 Макс Ферстаппен опережает Льюиса Хэмилтона на 19 очков, но в Кубке конструкторов Red Bull проигрывает Mercedes 1 балл.

Напомним, ранее похожие цели задекларировал напарник Хэмилтона Валттери Боттас.