Перес выиграл первую гонку в составе Red Bull, Хэмилтон не сумел воспользоваться аварией Ферстаппена

Вторым приехал Феттель, а Гасли замкнул тройку призеров

Гонщик Red Bull Серхио Перес стал победителем Гран-при Азербайджана.

Первый сход в гонке произошел уже на пятом кругу. У пилота Alpine Эстебана Окона начались проблемы с двигателем и было решено о завершение гонки для француза.



LAP 5/51



Agony for Esteban

Ocon is our first retirement #AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/pgQnGsQhWl — Formula 1 (@F1) June 6, 2021

Один из ключевых моментов гонки случился на смене шин пилота Red Bull Серхио Переса. Благодаря оверкату мексиканец выехал с пит-лейна прямо перед гонщиком Mercedes Льюисом Хэмилтоном и почти всю гонку сдерживал британца на третьей строчке.

LAP 14/51



Perez pits and comes back out on track in front of Hamilton#AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/TMzZXqT4Ag — Formula 1 (@F1) June 6, 2021

В первую аварию гонки попал пилот Aston Martin Лэнс Стролл. Канадец влетел в ограждение на 31-м круге, вызвав машину безопасности.

LAP 31/51



Stroll hits the barriers on the main straight



The Canadian is ok and out of the car



@MercedesAMG SAFETY CAR deployed #AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/jTy092kA5d — Formula 1 (@F1) June 6, 2021

В концовке гонки случилось непредвиденное. Лидер общего зачета и пилот «быков» Макс Ферстаппен попал в аварию на 47 круге из 51. Опустошенный нидерландец посетовал на износ шин и отправился к своей команде, а оставшиеся на трассе болиды последовали в пит-лейн.

Гонка стартовала с места. Хэмилтон лучше начал, но не сумел повернуть и откатился на последнее место.

Гонщик Williams Джордж Рассел не смог продолжить заезд. В итоге Перес финишировал на первом месте, добыв первую победу за Red Bull, вторым приехал четырехкратный чемпион Ф-1 Себастьян Феттель из Aston Martin, а третьим на пьедестале оказался Пьер Гасли из Alpha Tauri.

Отметим, что Феттель сумел отыграть 9 позиций.

Результаты Гран-при Азербайжана