Перес: «Жаль, что лучшие болиды в истории Формулы-1 уходят»
Пилот Red Bull Серхио Перес поделился ожиданиями от болида сезона-2022:
Я пока всего пару раз тестировал машину 2022 года на симуляторе, так что нужно подождать, пока мы сможем опробовать ее на реальной трассе, прежде чем делать выводы. Но понятно, что машины 2022 года будут очень сильно отличаться от нынешних.
Мне кажется, что таких машин, как сейчас – с точки зрения управляемости, – мы больше вообще никогда не увидим в «Формуле-1». Это лучшие машины, которыми мы когда-либо управляли – или вообще кто-либо управлял за всю историю, – и к сожалению, все остальное в сравнении с ними будет проигрывать по ощущениям. Но я надеюсь, что новыми машинами будет интересно и приятно управлять.
Сейчас, когда регламент не менялся уже долгое время, вы сами можете видеть, что начало происходить. Разрывы настолько сократились, что сейчас в воскресенье попасть на подиум имеют шансы пилоты пяти-шести команд.
В то время как в следующем сезоне, как мне кажется, заметное преимущество получит та команда, которая угадает и все сделает правильно – и преимущество над остальными у нее будет очень большим. И на то, чтобы нивелировать его, потребуются годы.
С другой стороны, возможно, новый регламент получится с большим количеством ограничений и тогда все команды смогут правильно его интерпретировать и построят быстрые машины, и отрывы сразу будут минимальными. Но мне так не кажется.
Напомним, что в 2022-м для участие в Гран-при Австралии будет обязательное условие.
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