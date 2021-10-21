Перес: «Жаль, что лучшие болиды в истории Формулы-1 уходят»

Серхио Перес / Фото: Twitter Red Bull

Пилот Red Bull Серхио Перес поделился ожиданиями от болида сезона-2022:



Мне кажется, что таких машин, как сейчас – с точки зрения управляемости, – мы больше вообще никогда не увидим в «Формуле-1». Это лучшие машины, которыми мы когда-либо управляли – или вообще кто-либо управлял за всю историю, – и к сожалению, все остальное в сравнении с ними будет проигрывать по ощущениям. Но я надеюсь, что новыми машинами будет интересно и приятно управлять.

Сейчас, когда регламент не менялся уже долгое время, вы сами можете видеть, что начало происходить. Разрывы настолько сократились, что сейчас в воскресенье попасть на подиум имеют шансы пилоты пяти-шести команд.

В то время как в следующем сезоне, как мне кажется, заметное преимущество получит та команда, которая угадает и все сделает правильно – и преимущество над остальными у нее будет очень большим. И на то, чтобы нивелировать его, потребуются годы.

С другой стороны, возможно, новый регламент получится с большим количеством ограничений и тогда все команды смогут правильно его интерпретировать и построят быстрые машины, и отрывы сразу будут минимальными. Но мне так не кажется.