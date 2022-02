Первая команда Формулы-1 презентовала болид на сезон-2022

Болид Haas сезона-2021 / Фото: Twitter

Состоялась презентация первого болида на сезон-2022.



Первопроходцем стал аутсайдер прошлого сезона Haas. Американский коллектив решил не менять расцветку в сравнении с предыдущим сезоном:

Launching the new era of Formula 1 cars



Proudly presenting the #VF22 #HaasF1 #FWD2022 pic.twitter.com/JvK9YoJjbb