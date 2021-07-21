Полиция Великобритании задержала подозреваемого в ограблении Норриса

24-летнего мужчину отпустили под залог

Ландо Норрис / Фото: twitter.com/mclarenf1

Полиция Великобритании арестовала подозреваемого в ограблении пилота McLaren Ландо Норриса, сообщает RaceFans.



По информации источника, 18 июля полиция задержала 24-летнего мужчину в Ливерпуле. Его отпустили под залог, в середине августа ему вновь предстоит встреча с представителями власти.

Норриса ограбили после финала Евро. Британец спокоен – зажигает на Гран-при Великобритании.

Расследование, тем не менее, продолжается. В полиции сообщили, что детективы очень хотят вызвать на беседу человека, который сообщил офицерам, что инцидент был запечатлен на видеорегистратор, но исчез до того, как рассказал о подробностях случившегося.

Напомним, что после четвертого места на домашнем этапе Гран-при в Сильверстоуне, после чего вышел на третье место в личном зачете.