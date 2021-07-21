Полиция Великобритании задержала подозреваемого в ограблении Норриса
Полиция Великобритании арестовала подозреваемого в ограблении пилота McLaren Ландо Норриса, сообщает RaceFans.
По информации источника, 18 июля полиция задержала 24-летнего мужчину в Ливерпуле. Его отпустили под залог, в середине августа ему вновь предстоит встреча с представителями власти.
Норриса ограбили после финала Евро. Британец спокоен – зажигает на Гран-при Великобритании.
Расследование, тем не менее, продолжается. В полиции сообщили, что детективы очень хотят вызвать на беседу человека, который сообщил офицерам, что инцидент был запечатлен на видеорегистратор, но исчез до того, как рассказал о подробностях случившегося.
Напомним, что после четвертого места на домашнем этапе Гран-при в Сильверстоуне, после чего вышел на третье место в личном зачете.
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