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Тема дняЛопес год назад победил Ломаченко, но все еще не провел ни одного боя. Почему его поединок сорвался?
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Расселл: «Ухожу из Williams с чувством удовлетворения за проделанную работу»

Пилот Формулы-1 готовиться в переходу в Mercedes
Автоспорт Формула-1
3 октября 13:58
Расселл: «Ухожу из Williams с чувством удовлетворения за проделанную работу»
Джордж Расселл / фото - The SportsRush

Пилот Williams Джордж Расселл рассказал, чему научился за три сезона в британской команде, заявив, что в отличном настроении готовится к переходу в Mercedes в следующем году. Цитирует Расселла портал Planet F1.

«Что дали мне три года в Williams? В первую очередь, отличный психологический настрой, устойчивость. Побеждать легко – ты просто празднуешь эти победы и все. Настоящее испытание – справляться с тяжелыми моментами, переживать ошибки. Этот опыт закалил меня, я повзрослел – и как человек, и как гонщик.

В 2019 году нам было очень тяжело, мы всегда были последними. Однако в итоге тяжелый труд на базе и на трассе окупился и мы гордимся этим. Я ухожу из Williams с чувством удовлетворения за проделанную работу.

Что до перехода в Mercedes, скажем так: я осознал, что люди, которые верят в меня, наконец-то решили дать мне шанс. Я знал, что должен продолжать трудиться и продолжить верить, чтобы попасть туда, и это случилось. И я по-прежнему голоден – в том смысле, что я очень хочу доказать, что на многое способен. Доказать всем, кто меня поддерживал: моей семье, Mercedes, Williams».

Напомним, Хэмилтон – первый пилот в истории, выигравший 100 Гран-при Формулы-1.

 

Источник: Sports.ru Михаил Рыбак
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