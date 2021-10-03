Расселл: «Ухожу из Williams с чувством удовлетворения за проделанную работу»

Джордж Расселл / фото - The SportsRush

Пилот Williams Джордж Расселл рассказал, чему научился за три сезона в британской команде, заявив, что в отличном настроении готовится к переходу в Mercedes в следующем году. Цитирует Расселла портал Planet F1.

В 2019 году нам было очень тяжело, мы всегда были последними. Однако в итоге тяжелый труд на базе и на трассе окупился и мы гордимся этим. Я ухожу из Williams с чувством удовлетворения за проделанную работу.

Что до перехода в Mercedes, скажем так: я осознал, что люди, которые верят в меня, наконец-то решили дать мне шанс. Я знал, что должен продолжать трудиться и продолжить верить, чтобы попасть туда, и это случилось. И я по-прежнему голоден – в том смысле, что я очень хочу доказать, что на многое способен. Доказать всем, кто меня поддерживал: моей семье, Mercedes, Williams».