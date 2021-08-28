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Расселл: «Williams на первом ряду – мы вернулись на свое место»
Британец поделился эмоциями после великолепной квалификации в Бельгии
Джордж Расселл / фото - formula1.com
Гонщик Williams Джордж Расселл поделился эмоциями после великолепной квалификации в Бельгии.
«Нет, это не сон. Вот что происходит, когда продолжаешь верить.
Williams на первом ряду – мы вернулись на свое место».
No, this isn’t a dream. This is what happens when you keep believing. @WilliamsRacing on the front row. Back where we belong. pic.twitter.com/4iO6LYRgki— George Russell (@GeorgeRussell63) August 28, 2021
Расселл завоевал второе место, что позволит Williams начать гонку с первого ряда впервые с Гран-при Италии-2017.
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