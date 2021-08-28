Williams начнет Гран-при с первого ряда впервые с 2017 года

Джордж Рассел показал второй результат в квалификации к Гран-при Бельгии

Фото: Twitter

Гонщик Williams Джордж Расселл показал второе время в дождевой квалификации к Гран-при Бельгии.

Британец возглавлял протокол незадолго до конца сессии, однако Максу Ферстаппену из Red Bull удалось его опередить.

Команда из Гроува впервые начнет гонку с первого ряда с гонки в Монце 2017 года. Тогда Ланс Стролл стал четвертым в квалификации, однако из-за штрафов соперников переместился на вторую позицию на стартовой решетке.

Босс Williams Йост Капито рассказал, что команда ждет решения Mercedes по Джорджу Расселлу.