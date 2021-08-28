Леклер: «Будет здорово, если Расселл получит место в Mercedes»
Williams начнет Гран-при с первого ряда впервые с 2017 года
Джордж Рассел показал второй результат в квалификации к Гран-при Бельгии
Фото: Twitter
Гонщик Williams Джордж Расселл показал второе время в дождевой квалификации к Гран-при Бельгии.
Британец возглавлял протокол незадолго до конца сессии, однако Максу Ферстаппену из Red Bull удалось его опередить.
Команда из Гроува впервые начнет гонку с первого ряда с гонки в Монце 2017 года. Тогда Ланс Стролл стал четвертым в квалификации, однако из-за штрафов соперников переместился на вторую позицию на стартовой решетке.
Босс Williams Йост Капито рассказал, что команда ждет решения Mercedes по Джорджу Расселлу.
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