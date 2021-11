Red Bull неудержим. Ферстаппен выиграл Гран-при Мексики, а Перес едва не обогнал Хэмилтона в борьбе за второе место

Фото: Twitter Red Bull

Завершился Гран-при Мексики. Победу в гонке одержал лидер личного зачета Макс Ферстаппен. Пилот Red Bull воспользовался промедлением гонщиков Mercedes на старте гонки, после чего начал уезжать от всего пелотона.



Соперник нидерландца в борьбе за титул Льюис Хэмилтон финишировал на второй позиции, которую у него едва не отобрал Серхио Перес. Чеко вновь занял место на подиуме и стал первым мексиканцем, которому удалось завершить гонку в тройке на домашнем этапе.

Валттери Боттас, который стартовал с поула, попал в столкновение на первом круге и был далек от гонки за большие очки. Финн стал единственным, кто побывал на пит-стопе четыре раза, благодаря чему все же сумел отобрать быстрый круг у Ферстаппена.

Результаты Гран-при Мексики:

RACE CLASSIFICATION



It's another solid performance for Verstappen #MexicoGP #F1 pic.twitter.com/hHdXt9pILm