Риккардо: «Болельщики хотят возвращения Ferrari и McLaren в борьбу за победы»

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Пилот McLaren Даниэль Риккардо отметил прогресс его команды и Ferrari в последние годы:



Прекрасно, когда есть за что бороться. Если бы в 2021 году Red Bull и Mercedes были слишком далеко впереди, а Ferrari – далеко позади, то сражение за третью строчку было бы не настолько захватывающим. Для меня, как для пилота, когда гаснут стартовые огни и начинается заезд, не так важно, какая раскраска у другой машины. Если у меня есть шанс победить соперника, я буду стараться сделать это в любом случае.