Руководитель Ferrari оценил выступление Леклера и Сайнса по десятибалльной шкале
Риккардо: «Болельщики хотят возвращения Ferrari и McLaren в борьбу за победы»
Австралиец заявил, что легендарные команды возвращаются на вершину
Фото: Twitter
Пилот McLaren Даниэль Риккардо отметил прогресс его команды и Ferrari в последние годы:
У McLaren и Ferrari в последние годы все шло не очень хорошо, но теперь две лучшие команды в истории возвращаются на свой уровень и сражаются между собой. Хочется, чтобы такая борьба велась за победы в гонках. Я уверен, что это именно та история, которую хотят видеть многие болельщики.
Прекрасно, когда есть за что бороться. Если бы в 2021 году Red Bull и Mercedes были слишком далеко впереди, а Ferrari – далеко позади, то сражение за третью строчку было бы не настолько захватывающим. Для меня, как для пилота, когда гаснут стартовые огни и начинается заезд, не так важно, какая раскраска у другой машины. Если у меня есть шанс победить соперника, я буду стараться сделать это в любом случае.
Напомним, что в прошлом сезоне Ferrari обошла McLaren в борьбе за третье место Кубка Конструкторов.
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