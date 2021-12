У Формулы-1 новый чемпион! Ферстаппен в невероятной гонке завершил гегемонию Хэмилтона

Судьбу титула неожиданно решил пилот Williams

Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен / Фото: Getty Images

Гран-при Абу-Даби. Развязка сезона-2021 «Королевы автоспорта». В последний раз судьба титула на трассе «Яс-Марина» решалась пять лет назад. Тогда пилоты Mercedes определяли чемпиона – Нико Росбергу было достаточно финишировать вторым, что немец и сделал.



После того момента Льиюс Хэмилтон неизменно становился лучшим в Ф-1, вплоть до этого сезона. И вот, пятый титул кряду ушел от британца на последнем круге. Британец, как и его визави Макс Ферстаппен были невероятны на протяжении всего сезона. 20 побед в 22-х гонках (могло быть и больше, если бы не прокол Ферстаппена и ошибка Хэмилтона). С замиранием сердца все ждали последний этап, и это того стоило.

Лидеры чемпионата стартовали на разных стратегиях – Макс с поула на Soft, а Хэмилтон со второго места на первом ряду начинал заезд на Medium. Уже к первому кругу лидер гонки изменился – нидерландец традиционно жестко входил в поворот и выдавил соперника за пределы трассы. Льюис срезал и получил заметное преимущество. Кристиан Хорнер был вне себя после решения стюардов, что Хэмилтон не должен возвращать позицию лидеру Red Bull. Схожий эпизод был на Гран-при Саудовской Аравии, но решение тогда было иное.

Британец понемногу наращивал преимущество. Учитывая разницу в резине, казалось, что судьба титула решена. Как и на Гран-при Катара, Mercedes решил особо ничего не выдумывать. На пит-стоп Ферстаппена ответили вызовом на смену резины Хэмилтона.

Семикратный продолжал путь к победе в гонке, но встретился с довольно заметным сопротивлением. Другой пилот Red Bull Серхио Перес бился за себя и того парня. Льюис, который имел преимущество 8 над Максом при приближении к Пересу, заметно потерял в темпе. Чеко замечательно контратаковал и крестил, а вот Хэмилтон действовал здраво. Шел на обгон в правильных местах и излишне не рисковал, чтобы не допустить контакта. Когда британец все же обошел мексиканца, то Ферстаппен уже дышал в спину.

Макс отметил невероятный перформанс напарника:

Чеко легенда!

Оба пилота Alfa Romeo уходят после текущего сезона из «Королевы автоспорта». Чемпион-2007 Кими Райкконен завершает профессиональную карьеру, а Антонио Джовинацци переходит в Формулу-E. Финн первым сошел с трассы (если не учитывать отсутствие Никиты Мазепина из-за COVID-19). Не самое приятное завершение для Кими, который считается одним из самых талантливых пилотов своего времени.

А вот сход Джови внес изменение в ход гонки. Итальянец остановил болид довольно близко к границам трека, и было решено ввести режим виртуальной машины безопасности. Хэмилтон остался на трассе, а вот Ферстаппен вновь заехал на пит-лейн. Схожий сценарий мы уже видели по ходу этого года, и осталось только ожидать, сможет ли догоняющий воспользоваться более свежей резиной.

Лидер Red Bull недостаточно отыгрывал, чтобы стать первым, но вмешался случай. В конце пелотона борьба Николаса Латифи и Мика Шумахера завершилась аварией. Канадец влетел в стену, и осталось лишь ожидать решения судей по данному инциденту. Машина безопасности… Неожиданно пилот Williams, в болидах которого устанавливается мотор Mercedes, стал причиной того, что немецкая команда может упустить титул в личном зачете.

Пилоты находились за Safety Car несколько кругов, и остался лишь один боевой круг! Хэмилтон включил хитрого лиса – немного притормозил, а в момент замедления Ферстаппена резко погнал. Британец был в заведомо проигрышной позиции – соперник на новом Soft, а вот Льюис на старом Hard. Но лидерство пилота Mercedes вскоре завершилось, ведь Макс по внешней обошел оппонента. За победой в гонке, за победой в чемпионате.

Перес, который по праву получил бы звание пилота дня (если бы не флешмоб с голосованием за Райкконена), не смог добраться до заслуженного подиума. После технического схода мексиканца третьим стал Карлос Сайнс. Пилот Ferrari смог сохранить это место, которое позволило ему стать лучшим из остальных по итогам сезона. Ландо Норрис, который стал седьмым, и Шарль Леклер, который финишировал последним в очковой зоне, уступили испанцу в борьбе за пятое место личного зачета.

Юки Цунода и Пьер Гасли дополнили топ-5 финишного протокола. Дебютант третий раз в сезоне завершил заезд выше опытного напарника, если не учитывать сходы. Соперничающие с сестринской командой Red Bull за пятую строчку Кубка Конструкторов Alpine двумя машинами взяли небольшие очки – Фернандо Алонсо восьмой, а Эстебан Окон стал девятым.

Если Перес заслужил похвалы, то вот «оруженосца» Хэмилтона Валттери Боттаса отметить нельзя вообще никак. Финн заметно уступал в темпе в сравнении с другими пилотами лидирующих команд и вообще никак не повлиял на борьбу первое место.

Завершение сезона выдалось на славу – вне зависимости от того, кому вы отдаете предпочтение. Хэмилтону не удалось превзойти Михаэля Шумахера по количеству титулов. В Формуле-1 произошла долгожданная для поклонников смена чемпиона, а британец попробует взять восьмое трофей уже в следующем сезоне. Да, Mercedes взял Кубок Конструкторов, но вряд ли команда будет довольствоваться этим достижением.

Несмотря на жаркую борьбу по ходу сезона, джентльменства Льюису не занимать. Семикратный, отдавший всего себя на трассе, поздравил с победой Ферстаппена и Хорнера. Борьба борьбой, но взаимное уважению место тоже нашлось.

Переходной год, который, казалось, не принесет никакой интриги, стал едва ли не самым интересным в гибридной эре. На этом чемпионат-2021 Формулы-1 завершен. Да, будут еще много закулисных игр после такого неоднозначного финала, но вот спортивная составляющая соревнования точно подошла к концу. Уверен, что каждый получил незабываемые эмоции, следя за сезоном-2021 и надеюсь, что впредь нас ждет не меньше интересных событий. До скорых встреч!