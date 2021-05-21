Риккардо: «Думаешь, что был достойный круг, а тебе говорят, что ты 12-й, 15-й или даже 17-й»

Даниэль Риккардо / фото - Getty Images

Пилот McLaren Даниэль Риккардо подвел итоги свободных практик Гран-при Монако. В интервью GPFans австралиец признался, что очень разочарован своими результатами.

Я разочарован, потому что вообще-то проигрываю немало. Нужно отыгрывать много. К счастью, завтра у нас свободный день, так что попытаемся во всем разобраться. Кажется, хуже всего мне удается второй сектор. Там у меня действительно низкая скорость. Я удивлен, что теряю так много. Нужно изучить полученные данные и все выяснить».