Зайдль: «Главное – сохранять спокойствие, очень скоро мы увидим прежнего Риккардо»
Риккардо: «Думаешь, что был достойный круг, а тебе говорят, что ты 12-й, 15-й или даже 17-й»
Пилот McLaren подвел итоги свободных практик Гран-при Монако
Даниэль Риккардо / фото - Getty Images
Пилот McLaren Даниэль Риккардо подвел итоги свободных практик Гран-при Монако. В интервью GPFans австралиец признался, что очень разочарован своими результатами.
«Честно говоря, это было достаточно разочаровывающе. Пересекая финишную черту, думаешь, что проехал достойный круг, а тебе говорят, что ты 12-й, 15-й или даже 17-й.Напомним, Шумахер попал в аварию на тренировке в Монако.
Я разочарован, потому что вообще-то проигрываю немало. Нужно отыгрывать много. К счастью, завтра у нас свободный день, так что попытаемся во всем разобраться. Кажется, хуже всего мне удается второй сектор. Там у меня действительно низкая скорость. Я удивлен, что теряю так много. Нужно изучить полученные данные и все выяснить».
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