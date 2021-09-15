Риккардо – лучший гонщик Гран-при Италии
Пилот McLaren Даниэль Риккардо был признан лучшим гонщиком на Гран-при Италии по версии официального сайта Формулы-1.
После каждой гонки шесть экспертов официального сайта оценивают выступлениях всех пилотов по десятибалльной шкале и в итоге составляют рейтинг десяти лучших гонщиков.
За этап в Монце Риккардо получил практически максимальную оценку – 9,8. Также в тройку лучших попали напарник Риккардо по McLaren Ландо Норрис, и Валттери Боттас из Mercedes.
Рейтинг пилотов на Гран-при Италии
1. Даниэль Риккардо (McLaren) – 9,8
2. Ландо Норрис (McLaren) – 9,3
3. Валттери Боттас (Mercedes) – 9,2
4. Шарль Леклер (Ferrari) – 8,7
5. Джордж Расселл (Williams) – 8,26. Фернандо Алонсо (Alpine) – 7,5
7. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 7,3
8.Николас Латифи (Williams) – 7,2
9. Льюис Хэмилтон (Mercedes) – 7,0
10. Карлос Сайнс (Ferrari) – 6,8
Даниэль Риккардо поделился эмоциями после победы на Гран-при Италии.
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