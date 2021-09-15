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Риккардо – лучший гонщик Гран-при Италии

Следом расположился Норрис, а на третьей позиции – Боттас
Автоспорт Формула-1
19:35
Риккардо – лучший гонщик Гран-при Италии
Даниэль Риккардо / фото - news.com.au

Пилот McLaren Даниэль Риккардо был признан лучшим гонщиком на Гран-при Италии по версии официального сайта Формулы-1.

После каждой гонки шесть экспертов официального сайта оценивают выступлениях всех пилотов по десятибалльной шкале и в итоге составляют рейтинг десяти лучших гонщиков.

За этап в Монце Риккардо получил практически максимальную оценку – 9,8. Также в тройку лучших попали напарник Риккардо по McLaren Ландо Норрис, и Валттери Боттас из Mercedes.

Рейтинг пилотов на Гран-при Италии

1. Даниэль Риккардо (McLaren) – 9,8

2. Ландо Норрис (McLaren) – 9,3

3. Валттери Боттас (Mercedes) – 9,2

4. Шарль Леклер (Ferrari) – 8,7

5. Джордж Расселл (Williams) – 8,2

6. Фернандо Алонсо (Alpine) – 7,5

7. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 7,3

8.Николас Латифи (Williams) – 7,2

9. Льюис Хэмилтон (Mercedes) – 7,0

10. Карлос Сайнс (Ferrari) – 6,8

Даниэль Риккардо поделился эмоциями после победы на Гран-при Италии. 

Рене Тер Велде
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Теги

Даниэль Риккардо McLaren Гран-при Италии Ландо Норрис Валттери Боттас Mercedes

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