Риккардо признан гонщиком дня по итогам Гран-при Италии
Риккардо – о первой победе с 2018 года: «А ругаться можно?»
Австралиец заявил, что у него было предчувствие успешного выступления в Монце
Фото: пресс-служба Формулы-1
Победитель Гран-при Италии Даниэль Риккардо поделился эмоциями после сенсационного успеха. Слова австралийца приводит Sky Sports:
«А ругаться можно? (смеется) А то очень хочется. Нет? Ну ладно. Вчера для меня все прошло здорово, но даже с учетом хорошего старта у нас никогда не было никаких гарантий того, что мы сможем удержать лидерство. Но то, что мы сегодня лидировали фактически от старта до финиша – вряд ли хоть кто-то мог такого ожидать. Но вообще у меня еще в пятницу было какое-то предчувствие – я знал, что случится что-нибудь хорошее.
Вообще я все это время просто прятался, скрывал свою скорость (смеется). Но да, в последние три недели мне стало намного лучше. Для McLaren попадание на подиум – это уже очень здорово. Не говоря уже о дубле. Честно говоря, у меня просто нет слов».
Риккардо выиграл гонку впервые с Монако-2018.
Помимо неожиданного дубля McLaren, Гран-при Италии запомнится столкновением лидеров чемпионата.
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