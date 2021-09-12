Риккардо – о первой победе с 2018 года: «А ругаться можно?»

Фото: пресс-служба Формулы-1

Победитель Гран-при Италии Даниэль Риккардо поделился эмоциями после сенсационного успеха. Слова австралийца приводит Sky Sports:

Вообще я все это время просто прятался, скрывал свою скорость (смеется). Но да, в последние три недели мне стало намного лучше. Для McLaren попадание на подиум – это уже очень здорово. Не говоря уже о дубле. Честно говоря, у меня просто нет слов».