Риккардо начнет Гран-при с первого ряда впервые с 2018 года
Риккардо признан гонщиком дня по итогам Гран-при Италии
Австралиец принес победу McLaren впервые с 2012 года
Даниэль Риккардо / фото - speedcafe.com
Пилот McLaren Даниэль Риккардо признан гонщиком дня по итогам Гран-при Италии.
Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте Формулы-1 по ходу Гран-при.
В Монце австралийцу удалось квалифицироваться вторым, а затем выйти в лидеры после столкновения и схода Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона.
Риккардо принес победу McLaren впервые с Гран-при Бразилии 2012 года.
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