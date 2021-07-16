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Риккардо: «Рад, что Red Bull бросил вызов Mercedes, но о своем уходе не жалею»

Австралиец в 2019 стал пилотом Renault
Автоспорт Формула-1
12:56
Риккардо: «Рад, что Red Bull бросил вызов Mercedes, но о своем уходе не жалею»
Даниэль Риккардо / Фото: twitter.com/mclarenf1

Пилот McLaren Даниэль Риккардо признался, что не жалеет об уходе из Red Bull в конце 2018 года, после чего продолжил карьеру в Renault.

Слова австралийца приводит Racefans.net:

Я ни о чем не жалею. За каждым моим решением стоят определенные причины. Каждое ваше решение, принятое в какой-то момент, является в тот момент правильным. Конечно, я не переживаю о прошлом и не спрашиваю себя, мог ли я сделать что-то иначе.

Если посмотреть на их результаты в этом году, может возникнуть вопрос – а мог ли я быть там, на этом месте. Но, честно говоря, рад за них. Конечно, я был бы счастлив, если бы боролся за победы, но в любом случае рад, что они смогли бросить вызов Mercedes и имеют шансы на титул. В Австрии перекинулся парой фраз с Кристианом Хорнером. Я в восторге от того, что они делают. Я точно ни о чем не жалею.

Напомним, что после девяти этапов «быки» лидируют в Кубке Конструкторов, а McLaren Дэна находится на третьей строчке классификации.

Источник: championat.com Олег Шумейко-младший
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Теги

Даниэль Риккардо Red Bull

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