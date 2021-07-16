Риккардо: «Рад, что Red Bull бросил вызов Mercedes, но о своем уходе не жалею»

Даниэль Риккардо / Фото: twitter.com/mclarenf1

Пилот McLaren Даниэль Риккардо признался, что не жалеет об уходе из Red Bull в конце 2018 года, после чего продолжил карьеру в Renault.



Слова австралийца приводит Racefans.net:

Если посмотреть на их результаты в этом году, может возникнуть вопрос – а мог ли я быть там, на этом месте. Но, честно говоря, рад за них. Конечно, я был бы счастлив, если бы боролся за победы, но в любом случае рад, что они смогли бросить вызов Mercedes и имеют шансы на титул. В Австрии перекинулся парой фраз с Кристианом Хорнером. Я в восторге от того, что они делают. Я точно ни о чем не жалею.