Ферстаппен может получить штраф на Гран-при Саудовской Аравии
Риккардо рассказал, как поменялся стиль вождения у Ферстаппена
Австралийский пилот считает, что Макс поубавил с агрессией на трассе
Фото: The Independent
Австралийский гонщик Формулы-1 Даниэль Риккардо поделился мнением о своем бывшем напарнике по Red Bull Максе Ферстаппене. Слова пилота McLaren приводит Motorsport:
«Я не уверен, что мой опыт в качестве партнера Макса по команде может как-то повлиять на оценку. Напарник ты или нет, все мы понимаем, какой стиль у Ферстаппена, как он пилотирует.
Думаю, он всегда проявлял агрессивный подход, однако со временем Макс повзрослел и стал реже попадать в аварии. Я считаю, что он немного сгладил агрессию, но она все еще присутствует. В целом же подход Ферстаппена остался прежним. В каком-то смысле я всегда это уважал – ты понимаешь, что Макс будет гоняться жестко».
Напомним, в этом году Ферстаппен впервые в карьере может стать чемпионом Формулы-1.
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