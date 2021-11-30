Риккардо рассказал, как поменялся стиль вождения у Ферстаппена

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Австралийский гонщик Формулы-1 Даниэль Риккардо поделился мнением о своем бывшем напарнике по Red Bull Максе Ферстаппене. Слова пилота McLaren приводит Motorsport:

Думаю, он всегда проявлял агрессивный подход, однако со временем Макс повзрослел и стал реже попадать в аварии. Я считаю, что он немного сгладил агрессию, но она все еще присутствует. В целом же подход Ферстаппена остался прежним. В каком-то смысле я всегда это уважал – ты понимаешь, что Макс будет гоняться жестко».