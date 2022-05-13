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Риккардо: «Я не представляю себя в Формуле-1 в 40 лет»

Австралиец рассказал, когда планирует завершить карьеру
Автоспорт Формула-1
21:30
Риккардо: «Я не представляю себя в Формуле-1 в 40 лет»
Даниэль Риккардо / фото - formula1.com

Пилот McLaren Даниэль Риккардо рассказал, когда планирует завершить карьеру.

Австралийца цитирует портал Daily Mail:

«Я определенно нахожусь на втором этапе своей карьеры. Сложно сказать, займет ли этот этап три года, пять лет или больше, но я точно могу сказать, что не представляю себя в Формуле-1 в 40 лет».

Даниэль Риккардо признался, что готов провести остаток своей карьеры в составе McLaren.

Рене Тер Велде
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