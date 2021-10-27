Росберг рассказал, почему Хэмилтон обойдет Ферстаппена в борьбе за титул

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Чемпион мира-2016 Нико Росберг поделился мнением о борьбе за титул между Льюисом Хэмилтоном и Максом Ферстаппеном. Слова немца приводит Motorsport-Total:

В оставшихся гонках нас ждет очень плотная борьба, будет много событий. Придумать что-то лучшее было просто нельзя. Оба пилота демонстрируют действительно фантастический уровень, это просто прекрасно.

Несмотря ни на что, я все равно думаю, что титул все-таки выиграет Хэмилтон. Главным образом за счет своего опыта – Льюис обычно выигрывает концовку сезона. Его очень сложно победить. Хотя Макс прямо сейчас смотрится потрясающе».