Росберг рассказал, почему Хэмилтон обойдет Ферстаппена в борьбе за титул
Чемпион мира-2016 Нико Росберг поделился мнением о борьбе за титул между Льюисом Хэмилтоном и Максом Ферстаппеном. Слова немца приводит Motorsport-Total:
«У Макса и Льюиса примерно одинаковые по возможностям болиды. Оба гонщика выступают на невероятном уровне, это просто другая лига. Никто не может к ним приблизиться.
В оставшихся гонках нас ждет очень плотная борьба, будет много событий. Придумать что-то лучшее было просто нельзя. Оба пилота демонстрируют действительно фантастический уровень, это просто прекрасно.
Несмотря ни на что, я все равно думаю, что титул все-таки выиграет Хэмилтон. Главным образом за счет своего опыта – Льюис обычно выигрывает концовку сезона. Его очень сложно победить. Хотя Макс прямо сейчас смотрится потрясающе».
В личном зачете Ферстаппен опережает Хэмилтона на 12 очков. До конца сезона осталось пять гонок.
Mercedes переиграли сами себя, а Ферстаппен рискнул и не прогадал. Итоги Гран-при США.
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