Российский пилот Ф-1 Мазепин: «Надеюсь, что Украина победит на Евро-2020. Мы – братские народы»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 1
Сейчас 4
Сегодня 15
Завтра 4
Теннис (1 событие из 75) показать все
ATP 2021 (Wimbledon, London, Great Britain)
Календарь Таблица
20:10 Оскар Отте - Энди Маррей 2:3 Окончен
Теннис (4 события из 14) показать все
ATP 2021 (Wimbledon, London, Great Britain)
Календарь Таблица
19:05 Роджер Федерер - Ришар Гаске 0:0 1-й сет
19:10 Жанлука Магер - Ник Киргиос 0:0 1-й сет
WTA 2021 (Wimbledon, London, Great Britain)
Календарь Таблица
16:20 Ангелика Кербер - Сара Соррибес Тормо 1:1 3-й сет
19:00 Виктория Азаренко - Сорана Кирстя 0:0 1-й сет
Хоккей (1 событие из 1) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
03:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Монреаль Канадиенс 3:1 Окончен
Теннис (14 событий из 80) показать все
ATP 2021 (Wimbledon, London, Great Britain)
Календарь Таблица
13:00 Альяс Бедене - Йошихито Нишиока 3:0 Окончен
13:00 Теннис Сандрген - Александер Зверев 0:3 Окончен
14:40 Педро Мартинез Портеро - Гаэль Монфис 3:1 Окончен
15:35 Кей Нишикори - Джордан Томпсон 1:3 Окончен
16:55 Александр Бублик - Григор Димитров 3:0 Окончен
19:05 Роджер Федерер - Ришар Гаске 0:0 1-й сет
19:10 Жанлука Магер - Ник Киргиос 0:0 1-й сет
WTA 2021 (Wimbledon, London, Great Britain)
Календарь Таблица
13:00 Каролина Мухова - Камила Гиорги 2:1 Окончен
13:00 Юлия Путинцева - Паула Бадоса Гиберт 0:2 Окончен
14:15 Марта Костюк - Анастасия Севастова 1:2 Окончен
15:00 Элина Свитолина - Магда Линетте 0:2 Окончен
15:30 Эшлей Барти - Анна Блинкова 2:0 Окончен
16:20 Ангелика Кербер - Сара Соррибес Тормо 1:1 3-й сет
19:00 Виктория Азаренко - Сорана Кирстя 0:0 1-й сет
Теннис (4 события из 71) показать все
ATP 2021 (Wimbledon, London, Great Britain)
Календарь Таблица
16:15 Новак Джокович - Денис Кудла -:- Запланирован
18:45 Denis Shapovalov - Энди Маррей -:- Запланирован
WTA 2021 (Wimbledon, London, Great Britain)
Календарь Таблица
15:30 Онс Ябеур - Гарбин Мугуруса -:- Запланирован
18:15 Элисе Мертенс - Мэдисон Кейз -:- Запланирован

Российский пилот Ф-1 Мазепин: «Надеюсь, что Украина победит на Евро-2020. Мы – братские народы»

Пилот Haas признался, что на чемпионате Европы болеет за «сине-желтых»
Автоспорт Формула-1
17:48
Российский пилот Ф-1 Мазепин: «Надеюсь, что Украина победит на Евро-2020. Мы – братские народы»
Никита Мазепин Фото: twitter.com/haasf1team

Пилот Haas Никита Мазепин рассказал, что после вылета сборной России на Евро-2020 болеет за Украину.

Слова Мазепина приводит GPfans.com:

Я очень надеюсь, что Украина победит. Несмотря на то, что сейчас Украина и Россия – две разные страны, я родился в то время, когда мы были братскими народами, у меня там много друзей. Для болельщиков победа стала бы чем-то особенным, и я действительно на это надеюсь.

Знаете, 99 процентов людей, с которыми я работаю, говорят «it’s coming home» («Футбол возвращается домой», культовая для болельщиков «Трех львов» песня), но я надеюсь, что этого не случится.

Напомним, что в 1/4 финала чемпионата Европы Украине предстоит встретиться с Англией, которая выбила чемпионов мира-2014.

Также в поддержку сборной Украины выступил и супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 KO). Правда, что украинец пытался донести на английском придется додумывать самому.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

сборная Украины (футбол) Никита Мазепин Haas

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Отец Довбика: «Артем не переедет в российский чемпионат»
Отец Довбика: «Артем не переедет в российский чемпионат»
Футбол Евро-2020
19:35
Пикфорд: «Ярмоленко – топ-игрок. Нужно быть аккуратным»
Пикфорд: «Ярмоленко – топ-игрок. Нужно быть аккуратным»
Футбол Евро-2020
19:17
Тассотти: «Малиновский готов не на 100%»
Тассотти: «Малиновский готов не на 100%»
Футбол Евро-2020
18:45
Специалист сравнил Довбыка с Марио Манджукичем
Специалист сравнил Довбыка с Марио Манджукичем
Футбол Евро-2020
18:07
Олег Кузнецов: «Украина пройдет Англию в серии пенальти»
Олег Кузнецов: «Украина пройдет Англию в серии пенальти»
Футбол Евро-2020
17:40
Матвиенко: «Лично я не хотел серии пенальти»
Матвиенко: «Лично я не хотел серии пенальти»
Футбол Евро-2020
15:55

Новости: Автоспорт

Российский пилот Ф-1 Мазепин: «Надеюсь, что Украина победит на Евро-2020. Мы – братские народы»
Российский пилот Ф-1 Мазепин: «Надеюсь, что Украина победит на Евро-2020. Мы – братские народы»
Формула-1
17:48
Бывший руководитель Ferrari призван вытащить «Ювентус» из финансовой ямы
Бывший руководитель Ferrari призван вытащить «Ювентус» из финансовой ямы
Формула-1
15:21
Ferrari проигрываeт Honda по мощности 30 лошадиных сил
Ferrari проигрываeт Honda по мощности 30 лошадиных сил
Формула-1
13:56
Алонсо: «Есть неплохие шансы, что к 2024 году я по-прежнему буду выступать в Формуле-1»
Алонсо: «Есть неплохие шансы, что к 2024 году я по-прежнему буду выступать в Формуле-1»
Формула-1
09:00
Новая конфигурация трассы «Игора», на которой с 2023 года будет проходить Гран-при вместо этапа в Сочи
Новая конфигурация трассы «Игора», на которой с 2023 года будет проходить Гран-при вместо этапа в Сочи
Формула-1
29 июня 19:35
Технический директор Mercedes: «Будут обновления аэродинамики и мотора»
Технический директор Mercedes: «Будут обновления аэродинамики и мотора»
Формула-1
29 июня 16:20
Хэмилтон подпишет новый контракт с Mercedes до летнего перерыва
Хэмилтон подпишет новый контракт с Mercedes до летнего перерыва
Формула-1
28 июня 18:59
Ферстаппен: «Главный приоритет Red Bull – подготовка к следующему сезону»
Ферстаппен: «Главный приоритет Red Bull – подготовка к следующему сезону»
Формула-1
28 июня 18:00
Вместо Алонсо на первой практике поедет тест-пилот Alpine. Это второй китайский гонщик за всю историю Ф-1
Вместо Алонсо на первой практике поедет тест-пилот Alpine. Это второй китайский гонщик за всю историю Ф-1
Формула-1
28 июня 14:33
Все новости

Популярные новости

«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 14:11
4
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 15:30
7
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 19:57
16
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
30 июня 09:21
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
История
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
Футбол Евро-2020
24 июня 17:39
6
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 20:59
4
Все новости