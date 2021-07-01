Российский пилот Ф-1 Мазепин: «Надеюсь, что Украина победит на Евро-2020. Мы – братские народы»

Пилот Haas признался, что на чемпионате Европы болеет за «сине-желтых»

Никита Мазепин Фото: twitter.com/haasf1team

Пилот Haas Никита Мазепин рассказал, что после вылета сборной России на Евро-2020 болеет за Украину.



Слова Мазепина приводит GPfans.com:

Я очень надеюсь, что Украина победит. Несмотря на то, что сейчас Украина и Россия – две разные страны, я родился в то время, когда мы были братскими народами, у меня там много друзей. Для болельщиков победа стала бы чем-то особенным, и я действительно на это надеюсь. Знаете, 99 процентов людей, с которыми я работаю, говорят «it’s coming home» («Футбол возвращается домой», культовая для болельщиков «Трех львов» песня), но я надеюсь, что этого не случится.

Напомним, что в 1/4 финала чемпионата Европы Украине предстоит встретиться с Англией, которая выбила чемпионов мира-2014.

Также в поддержку сборной Украины выступил и супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 KO). Правда, что украинец пытался донести на английском придется додумывать самому.