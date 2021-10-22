Феттель получит штраф на стартовой решетке Гран-при США
Россиянку не пустили в США на финальные гонки чемпионата мира
Сидоркова не сумела получить американскую визу
13:26
Ирина Сидоркова / Фото: instagram.com/irasidorkova
Российская гонщица Ирина Сидоркова досрочно завершила сезон чемпионата мира W Series.
Сидоркова не сможет выступить на последних гонках серии, которые пройдут в США на «Трассе Америк» в Остине, так как у нее не вышло получить американскую визу.
Ну, вот и все, мои гонки закончились! В визе в США мне отказано. Сначала на собеседовании в посольстве США в Омане, а потом, когда W Series, F1 и офис конгрессмена Маккола от штата Техас до последнего момента пытались решить этот вопрос (спасибо им за это огромное). У Госдепа нет уверенности, «что мое посещение США будет временным».
Такое впервые в моей жизни и гоночной карьере. Меня лишили гонок и возможности бороться за хорошее место и призовые, которые я планировала вложить в свои тренировки.
Хочу в заключение только еще раз сказать – я гонщик из России и горжусь этим! Буду продолжать, чего бы это ни стоило!
Напомним, что с подобной проблемой ранее столкнулась олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене.
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