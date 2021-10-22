Россиянку не пустили в США на финальные гонки чемпионата мира

Ирина Сидоркова / Фото: instagram.com/irasidorkova

Российская гонщица Ирина Сидоркова досрочно завершила сезон чемпионата мира W Series.



Сидоркова не сможет выступить на последних гонках серии, которые пройдут в США на «Трассе Америк» в Остине, так как у нее не вышло получить американскую визу.

Такое впервые в моей жизни и гоночной карьере. Меня лишили гонок и возможности бороться за хорошее место и призовые, которые я планировала вложить в свои тренировки.

Хочу в заключение только еще раз сказать – я гонщик из России и горжусь этим! Буду продолжать, чего бы это ни стоило!