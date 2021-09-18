Руководитель Формулы-1 рассматривает возвращение серии в Корею и Африку

Стефано Доменикали рассказал о том, куда серия может направиться в будущем

Стефано Доменикали / фото - motorsport.com

Босс Формулы-1 Стефано Доменикали рассказал о том, куда серия может направиться в будущем.

Слова Доменикали приводит Wheels24:

«Поступают запросы из Африки, и мы ведем переговоры с южной и северной частью. Кроме этого, есть одна или два локации на Дальнем Востоке – к примеру, Корея».

Гран-при Кореи проводился с 2010 по 2013 год в Йонаме. В ЮАР чемпионат не приезжал с 1993 года, в северную Африку – с 1958-го, когда состоялся Гран-при Марокко.

В то же время Германия рискует остаться без гонок Формулы-1 в краткосрочной перспективе:

«Есть ощущение, что организаторы не верят в себя настолько, чтобы проводить Гран-при. Посмотрите на Голландию – в Зандворте билеты раскуплены на три года вперед».

Стефано Доменикали рассказал, что планируется увеличение количества этапов Гран-при вне Европы.