Доменикали: «Гран-при Майами должен будет пройти во втором квартале 2022 года»
Руководитель Формулы-1 рассматривает возвращение серии в Корею и Африку
Стефано Доменикали рассказал о том, куда серия может направиться в будущем
Стефано Доменикали / фото - motorsport.com
Босс Формулы-1 Стефано Доменикали рассказал о том, куда серия может направиться в будущем.
Слова Доменикали приводит Wheels24:
«Поступают запросы из Африки, и мы ведем переговоры с южной и северной частью. Кроме этого, есть одна или два локации на Дальнем Востоке – к примеру, Корея».
Гран-при Кореи проводился с 2010 по 2013 год в Йонаме. В ЮАР чемпионат не приезжал с 1993 года, в северную Африку – с 1958-го, когда состоялся Гран-при Марокко.
В то же время Германия рискует остаться без гонок Формулы-1 в краткосрочной перспективе:
«Есть ощущение, что организаторы не верят в себя настолько, чтобы проводить Гран-при. Посмотрите на Голландию – в Зандворте билеты раскуплены на три года вперед».
Стефано Доменикали рассказал, что планируется увеличение количества этапов Гран-при вне Европы.
Комментарии 0