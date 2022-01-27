Вильнев: «Вряд ли Хэмилтону захочется проводить еще один напряженный сезон»
Руководитель Red Bull надеется, что Хэмилтон останется в Формуле-1
Кристиан Хорнер отметил уровень пилотажа британца
Фото: EssentiallySports
Руководитель Red Bull Кристиан Хорнер хотел бы, чтобы пилот Mercedes Льюис Хэмилтон продолжил карьеру в Формуле-1. Слова Хорнера приводит RacingNews365:
«Я очень надеюсь, что Льюис останется здесь в этом году. Он управляет машиной на невероятном уровне. Он и Ферстаппен в прошлом году состязались в отдельной лиге ото всех. В любом случае это его выбор, его карьера. Я уверен, что он примет правильное для себя решение».
Напомним, уже появилась информация, что Хэмилтона в Mercedes может заменить четырехкратный чемпион мира.
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